Leipzigs Bäder mit Besucher-Ansturm! Darum kamen nicht noch mehr

Leipzig - 1,25 Millionen: So viele Menschen besuchten im vergangenen Jahr die 13 Bäder in Leipzig . Das waren deutlich mehr als 2023. Eine magische Marke wurde nur knapp verfehlt.

Ihm zufolge sei das Besucherinteresse sogar noch höher anzusetzen. "Die Instandsetzungsarbeiten in der Schwimmhalle Südost und eine baustellenbedingte schlechtere Erreichbarkeit des Sommerbads Schönefeld" könnten einige Menschen von einem Besuch abgebracht haben, mutmaßt Gräfe.

Knapp über eine Viertelmillion Menschen planschten in den Freibädern, 999.355 in den Schwimmhallen. Die Millionenmarke wurde damit knapp verfehlt.

1.250.024 Besucher betraten 2024 die acht Schwimmhallen und fünf Freibäder des Stadtgebiets. Wie die L-Gruppe am Freitag mitteilte, waren das mehr als zehn Prozent mehr als noch 2023, als 1.119.742 kamen.

Zehn Prozent mehr Besucher als 2023 sind in Leipzigs Frei- und Hallenbäder gekommen. © Anke Brod

Die Leipziger Sportbäder planen im neuen Jahr einige Instandhaltungsarbeiten. "Wir werden die Deckenkonstruktion in der Schwimmhalle Süd angehen", sagt Gräfe. "Sie muss aufwendig instand gesetzt werden, was eine längere Schließzeit im Sommer nach sich ziehen wird."

Zudem wird im Laufe des Jahres das Sportbad im Rabet im Osten der Stadt eröffnet. Die Fertigstellung sei ein wichtiger Meilenstein, "um den großen Bedarf vom Schwimmunterricht bis zum Vereinssport nachkommen und die Vergabesituation dieser Schwimmzeiten etwas entspannen zu können".

2025 steht zudem das 100-jährige Jubiläum des Sommerbads Südost in der Oststraße an. Geschäftsführer Gräfe: "Das wollen wir mit einem großen Badfest in den Sommerferien feiern!"