Leipzigs Kliniken begrüßen zahlreiche Neujahrsbabys! Er war der Erste unter den Neuankömmlingen

Leipzig - Gleich mehrere kleine Erdenbewohner erblickten am Neujahrstag das Licht der Welt in Leipzigs Kliniken. Einer von ihnen konnte es offenbar überhaupt nicht mehr erwarten!

Eine Schwester der Leipziger Uniklinik in einem der neuen Familienzimmer des UKL. Am Neujahrstag konnten bereits zwei Babys mit ihren Familien den Start ins Leben in den Räumen feiern. © UKL/Stefan Straube

Die Rede ist von Keno, der um 0.53 Uhr im Klinikum St. Georg zur Welt kam und damit Leipzigs erstes Neujahrsbaby 2026 war. Einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" zufolge war die Geburt eigentlich erst in zwei Wochen geplant. Der kleine Neuankömmling hatte jedoch offenbar andere Pläne.

Aktuell werde Keno noch in einem speziellen Brutkasten auf der Neonatologie versorgt. Wann er nach Hause kann, sei noch nicht klar. Er sei jedoch stabil und dürfe zum Kuscheln auch schon auf Mamas Brust.

Platz 2 belegte um 2.23 Uhr Baby Sophia im Sankt Elisabeth Krankenhaus.

Auf Platz 3 landete Rio in der Leipziger Uniklinik.