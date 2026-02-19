Serien-Sprengung in Leipzig: So will die Deutsche Bahn Täter abschrecken

Leipzig - In den vergangenen Tagen kam es in Leipzig wiederholt zu Sprengungen von Fahrkartenautomaten. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn verriet TAG24, wie man gegen die Täter vorgehen möchte.

Eine Möglichkeit, um den Sprengungen vorzubeugen, sei es, die Option der Barzahlung abzuschaffen. © Christian Grube

Völkerschlachtdenkmal, MDR, Paunsdorf-Nord - innerhalb von zwei Tagen hatten Automatensprenger gleich dreimal an Leipziger S-Bahnhöfen zugeschlagen.

Durch die Detonation eingeführter Pyrotechnik gelang es den Tätern, die Automaten vollständig zu zerstören und somit einen Schaden von jeweils rund 30.000 bis 80.000 Euro zu verursachen.

Doch wie sollte man gegen die Verbrecher vorgehen? Eine Möglichkeit, gegen die Sprengungen vorzugehen, sei es, die Option der Bargeldzahlung an den Automaten abzuschaffen, erklärte eine Sprecherin der Deutsche Bahn auf Anfrage von TAG24.

"Unter anderem besteht eine Maßnahme darin, Standorte, an denen die Ticketautomaten von Vandalismus betroffen sind, in Abstimmung mit dem Aufgabenträger auf bargeldlose Zahlung umzustellen", hieß es.