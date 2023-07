Leipzigs Parkbogen Ost: Flanieren auf altem Viadukt rückt näher!

Leipzig - Der " Parkbogen Ost " nimmt Formen an: Was einst als Vision für ein acht Kilometer langes Aktivband mit Fuß- und Radwegen sowie Grünflächen um den Leipziger Osten begann, wird zur Realität! TAG24 schaute sich dort einmal um.

Momentan ruhen die Arbeiten auf dem Sellerhäuser Viadukt. Kann man sich dort Ende 2025 regulär aufhalten? © Anke Brod

Seit Februar sind jetzt schonmal die kleinen Brücken über die Liselotte-Herrmann-Straße im Kleingartenpark Sellerhausen sowie über die Theodor-Neubauer-Straße in Anger-Crottendorf fertig saniert. Aktuell erwachsen zudem erste Wegeflächen auf dem Dammkörper, die Treppen zum Auf- und Abgang inklusive. Geländer folgen.

Laut der involvierten Ämter für Wohnungsbau und Stadterneuerung sowie Stadtgrün und Gewässer sollen diese Arbeiten Ende August abgeschlossen sein.



Weitere Abschnitte auf dem Sellerhäuser Bogen sind in Planung. Demnach ist ab Sommer 2024 bis Ende 2025 die Umgestaltung des Viadukts an der Reihe. In luftiger Höhe sollen dort Fuß- und Radwege, attraktive Begrünungen, Ruhe- und Plauderplätze sowie Spiel- und Sportangebote entstehen. Baumaßnahmen in Richtung Anger-Crottendorf sollen sich peu à peu anschließen.

Bis September läuft parallel übrigens ein Wettbewerb zur Gestaltung des Polygraphplatzes zwischen ehemaliger Ostwache und früherer Karl-Krause-Fabrik an der Gregor-Fuchs-Straße.

Ausgesuchte Landschaftsplaner erarbeiten hier gerade Ideen für einen grünen, multifunktionalen Stadtplatz.