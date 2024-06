Luxuswohnen pur: In dieser Leipziger Siedlung ist Gentrifizierung völlig "quak"!

In 1A-Lage und idyllisch auf dem Wasser gelegen, bezogen am Wochenende mehrere "Enten-Bürger" im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ihren neuen Wohnraum.

Von Anke Brod Leipzig - In 1A-Lage und idyllisch auf dem Wasser gelegen, bezogen am Wochenende mehrere "Bürger" im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ihren neuen Wohnraum. Der Clou an der Sache: Anstatt nach erfolgter Gentrifizierung künftig überteuerte Mieten zahlen zu müssen, ist dieses Paradies für sie komplett draußen und umsonst!

Freiwillige Feuerwehr Engelsdorf hob das neue Entenhaus am Sonntagmorgen tatkräftig auf den Teich. © Anke Brod Am 16. Juni, um 10.30 Uhr, war es also so weit: Das neue Entenhaus wurde in die Teichlandschaft hinter der Hans-Weigel-Straße integriert.

Die Platzierung im Wasser übernahmen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Zuvor hatte der Verein "Bürger bewegen Engelsdorf" die hölzerne Behausung für all die "Piele-Entchen" inmitten einer beschaulichen "Menschen-Siedlung" gekauft und handwerklich realisiert. Die Beteiligten freuten sich an diesem schönen Sonntagmorgen daher umso mehr über die begeisterte Zuschauerschaft am Ufer. Leipzig Lokal "Augen sind auf Gaza gerichtet": Propalästina-Aktivisten errichten Camp in Leipziger Park Frei nach der Zeichentrickserie Alfred Jodocus Kwak des niederländischen Liedermachers Herman van Veen - "Warum bin ich so fröhlich?" - waren nämlich die Gäste bei der turbulenten Aktion für die Tierchen ebenfalls sehr fröhlich.

Entchen schauten lieber aus der Ferne zu