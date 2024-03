Magic-Show, Darts-Highlight und Eis-Disco - der Samstag in Leipzig wird garantiert nicht langweilig!

Endlich Wochenende! Und Leipzig wäre natürlich nicht Leipzig, wenn am Samstag nicht einige besondere Event-Highlights im Stadtgebiet geboten werden würden.

Von Janina Papst

Partys

Songs für Liam – Die Indie-Party! Wer auf Indie steht, sollte am Samstag ab 23 Uhr auf jeden Fall in der Moritzbastei vorbeischauen. Hier werden die größten Hits von Kraftklub, The Killers, Franz Ferdinand und Co. gespielt, sodass die Dancefloors sicherlich gut gefüllt sein werden. Tickets an der Abendkasse bekommt Ihr für 10 bzw. 8 Euro. Wildcats Party - Die Party im Täubchenthal steht ganz unter dem Motto "Soundtrack deiner Jugend". Von O.C., California über Hannah Montana und High School Musical bis hin zu Anime-, Disney- oder 2000er-Hits ... hier herrscht Throwback-Alarm! Tickets kosten 10 Euro, los geht's um 22 Uhr. EISDISCO im Eiszirkus Leipzig - Wer sich neben dem Feiern noch etwas sportlich betätigen will, kann ab 20.30 Uhr mal im Kohlrabizirkus vorbeischauen. Dort schwingt man sich auf Kufen (entweder geliehen oder mitgebracht) zu coolen Beats übers Eis. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Für 12 Euro pro Ticket könnt Ihr mit dabei sein!

Normalerweise wird auf der Eisfläche im Kohlrabizirkus Eishockey gespielt. Doch samstags verwandelt sich die Halle in eine große Disco. © PICTURE POINT/ Petzsche

Magic Show

Ehrlich Brothers: "Dream & Fly"-Tour - Die Ehrlich Brothers geben am Samstag gleich zwei Vorstellungen in der Quarterback Immobilien Arena: Die erste Show beginnt um 13.30 Uhr, die Zweite um 19 Uhr. Die beiden Brüder bieten Spaß für die ganze Familie, wenn sie ihre außergewöhnlichsten Zaubertricks vorführen. Begleitet werden sie von ihrer Show-Band "Ehrlich Sisters", die die passende musikalische Untermalung liefert. Tickets könnt Ihr unter anderem auf der Arena-Website kaufen. Der Einlass zur Spielstätte beginnt eineinhalb Stunden vor Show-Beginn.

Die Ehrlich Brothers treten am Wochenende in Leipzig auf. © IMAGO / rheinmainfoto

Nachtflohmarkt

agra-Nachtflohmarkt - Dieser Flohmarkt ist wahrlich kein Geheimtipp mehr - und trotzdem lohnt sich der Besuch immer wieder: Auf dem riesigen agra-Messegelände im Leipziger Süden eröffnen am Samstag wieder Hunderte Händlerinnen und Händler ihre Stände und bieten dort alles Erdenkliche über Möbel und Kleidung bis hin zu Sammlerstücken an. Wie immer ist der Eintritt kostenlos. Das Event beginnt um 15 Uhr, und dann kann bis 22 Uhr gefeilscht werden.

Hier wird vermutlich wirklich jeder Besucher fündig. © PR

Entdeckertage Raubtiere

10 Jahre Leopardental - Um das zehnjährige Bestehen des großen Leoparden-Außenbereichs zu feiern, stellt der Leipziger Zoo am Wochenende ein vielfältiges Programm auf die Beine: Hier dreht sich alles um die Raubtiere. Es soll also nicht nur um Leoparden, sondern auch um Löwen, Hyänen und Co. gehen. Dafür gibt es sowohl am Samstag als auch Sonntag (10 bis 16 Uhr) spezielle Zoolotsen-Touren, Mitmach-Stationen sowie Live-Fütterungen zu erleben und zu bestaunen.

Im Leipziger Zoo kann man unter anderem Amurleoparden bestaunen. © Zoo Leipzig

Live-Darts

P.C. Darts Cup - Zum allerersten Mal findet am Samstag im Paunsdorf Center der "Darts Cup" statt. Schon im Vorfeld wurden die Teilnehmenden ermittelt, die ab 11 Uhr ihre Künste an der Scheibe unter Beweis stellen sollen - vor einem Live-Publikum im Einkaufszentrum. Wer als Zuschauer selbst mal einen Pfeil in die Hand nehmen will, kann das bei den Boards abseits der Bühne tun. Mit dem PDC-Weltranglistenspieler Dragutin Horvat (48) und "The Maximiser" Max Hopp (27) sind zudem zwei Größen der Darts-Welt im Center vertreten.

Im Paunsdorf Center wird Darts-Action geboten. (Symbolbild) © 123rf/polymanu