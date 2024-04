Kurze Woche, jede Menge Veranstaltungen: Das geht in der ersten Maiwoche

Musik-Events, prominente Gäste und vieles Mehr erwartet Euch in dieser Woche. Was in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Eric Mittmann, Emily Mittmann

Leipzig - Mehrere Musik-Events, prominente Gäste und vieles Mehr erwartet Euch in dieser Woche in Leipzig. Was in der Messestadt los ist, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Doktor Schiwago" in der Musikalischen Komödie (Dienstag)

Los geht's mit einem Werk, das jeder einmal gelesen oder gesehen haben sollte: Mit "Doktor Schiwago" erschuf Boris Pasternak (70) 1956 einen Roman von Weltrang, der nicht nur preisgekrönt verfilmt wurde, sondern der inzwischen auch auf der großen Bühne erlebt werden kann. Am Dienstag um 19.30 präsentiert die Musikalische Komödie das berühmte Stück. Tickets und weitere Infos bekommt Ihr auf Oper-Leipzig.de.

Die Musikalische Komödie in Lindenau präsentiert am Dienstag "Doktor Schiwago". © Peter Endig/dpa

Laith Al-Deen im Werk II (Dienstag)

Eines der musikalischen Highlights dieser Woche ist der Auftritt von Popsänger Laith Al-Deen (52) im Werk II. Mit Songs wie "Bilder von Dir" (2000) oder "Dein Lied" (2002) revolutionierte der Künstler Anfang der 2000er die deutsche Popmusik und sorgte für ordentlich Soul und gefühlvolle R'n'B-Klänge. Am Dienstag um 20 Uhr ist er zu Gast im Werk II, um mit seinem erst kürzlich erschienenen Album "Dein Begleiter" (2024) für Eindruck zu sorgen. Online könnt Ihr Euch vorab Karten sichern.

Eines der musikalischen Highlights ist der Auftritt von Popsänger Laith Al-Deen (52) am Dienstag im Werk II. © Britta Pedersen/dpa

Mark Forster in der Arena (Mittwoch)

"Flash mich nochmal!" heißt es am Mittwoch in der Quarterback-Arena. Mark Forster (41), den sympathischen Sänger mit Kappe und Brille, führt seine große Arena-Tour auch in die Messestadt. Im Gepäck hat er sein neues Album "Supervision" (2023). Der Einlass beginnt ab 18 Uhr, sodass das Konzert zum Feiertag pünktlich um 20.15 Uhr starten kann. Tickets bekommt ihr auf auf Eventim.

Der sympathische Sänger mit der Kappe, Mark Forster (41), bringt am Mittwoch die Quarterback-Arena zum Beben. © Frank Hammerschmidt/dpa

Emil und die Detektive im Theater der Jungen Welt (Donnerstag)

Das Theater der Jungen Welt gibt dem Kinderbuch-Klassiker "Emil und die Detektive" (1929) von Erich Kästner einen neuen Anstrich. Auf dem Weg zu seiner Oma nach Berlin wird Emil um 250 Euro bestohlen. Sein Verdacht: Es muss der zwielichtige Mann mit dem karierten Hut hinter der Tat stecken. Freundin Pony hilft ihm bei seinen Ermittlungen. Ob und wie das Duo den Fall löst, seht ihr am Donnerstag um 10 und um 18 Uhr. Tickets, Programm und Co. findet Ihr auf Homepage des Theaters.

1946 feierte das Theater der Jungen Welt mit "Emil und die Detektive" seine Eröffnung. 78 Jahre später begeistert der Klassiker noch immer Klein und Groß. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Nico Semsrott im Haus Leipzig (Donnerstag)

Samt Powerpoint-Präsentation und einigen Texten wird es am Donnerstag um 20 Uhr im Haus Leipzig politisch. Komiker, Slam-Poet und Mitglied des Europäischen Parlaments Nico Semsrott (38) berichtet über seine ernüchternde Zeit und Erkenntnisse, die er während seines politischen Ausflugs sammeln durfte. Alles Weitere über Semsrotts Show "Brüssel sehen und sterben" erfahrt Ihr auf HausLeipzig.com.

Komiker Nico Semsrott (38) will am Donnerstag im Haus Leipzig für ordentlich Lacher sorgen. (Archivbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gregor Gysi in der LVZ-Kuppel (Freitag)

Eigentlich sollte der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (76, Die Linke) ja schon zur Buchmesse für die Leipzigerinnen und Leipziger lesen. Da die Veranstaltung im März jedoch krankheitsbedingt verschoben werden musste, darf sich die Messestadt nun am Freitag auf Gysi freuen. Sympathisch, ehrlich und schlagfertig wie eh und je spricht er in "Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi" (2023) mit Autor Hans-Dieter Schütt (75) über Themen, wie Fußball, Ostdeutschland oder auch die "Letzte Generation". Tickets für die Veranstaltung am Freitag um 14 Uhr bekommt Ihr auf Eventim.de.

Im Rahmen des Buches "Auf eine Currywurst mit Gregor Gysi" (2023) spricht Politiker Gregor Gysi (76, Die Linke) mit Autor Hans-Dieter Schütt (75) über Themen, wie Fußball, Ostdeutschland oder auch die Letzte Generation. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa