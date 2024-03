Massive Proteste zum Frauentag: Über 2000 Menschen versammeln sich in Leipzig

Leipzig - Anlässlich des Internationalen Frauentags finden in Leipzig gleich mehrere Demos statt. Unter anderen unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Rechtsruck und sozialen Sparkurs – feministisch kämpfen jetzt" gingen die Menschen auf die Straße.

Der Augustusplatz ist voller Menschen, die an einer Demonstration gegen den zunehmenden Rechtsruck und die sozialen Einsparungen teilnehmen. © EHL Media

Freitagnachmittag versammelten sich dazu rund 2000 Menschen in Leipzigs Innenstadt. Auf dem Augustusplatz brachten diese gegen 16.30 Uhr ihre Meinungen in den unterschiedlichsten Sprachen zum Ausdruck.

Im weiteren Verlauf zog der Aufzug über den Ring bis hin zum Wilhelm-Leuschner-Platz.

Das Bündnis 8. März hat die Proteste organisiert. Darüber hinaus habe auch das pro-Palästina Bündnis "Handala" zur Teilnahme aufgerufen.

Doch das ist nicht die einzige Leipzig-Demo am Frauentag. Eine weitere findet unter dem Motto: "Für einen emanzipatorischen 8. März" in der Kolonnadenstraße statt.

Ganz nach Miley Cyrus' Motto: "I can buy myself flowers" liefen die Teilnehmer einer dritten Kundgebung vom Connewitzer Kreuz in die Kolonnadenstraße.