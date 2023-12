Mega-Aufriss wegen hornaltem Kanal: Hier braucht Ihr in Leipzig mächtig Zeit!

Nach Informationen des zuständigen Abwasserzweckverbands (AZV) Parthe wird die marode Anlage aktuell auf 450 Metern Länge für 2,3 Millionen Euro durch neues Material ersetzt. Die Arbeiten laufen in Kooperation mit den Leipziger Wasserwerken und dauern voraussichtlich bis Ende August 2024 an.

Der Kanal liegt unterhalb der Arthur-Polenz-Straße. Weil zudem weitere Straßen im Stadtteil gesperrt sind, ist derzeit einiges an Geduld gefragt. © Anke Brod

Auch die Umleitung für Autofahrer hat es in sich: Der Pendler- und Berufsverkehr hin zur Prager Straße oder dem Herzzentrum quält sich zeitraubend über das benachbarte Liebertwolkwitz!

Denn der sonst alles verbindende Zuckelhausener Ring ist ab der Einmündung in die Arthur-Polenz-Straße ebenfalls gesperrt. An jener Stelle fängt zudem die Mölkauer Straße an. Hier ist ebenso ein Stück Kanalsystem vom Austausch betroffen und somit kein Durchkommen mehr!

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben in dem Bereich im Übrigen teils auch ihre Haltestellen für die Buslinie 74 verlegt. Alles in allem ist in Holzhausen derzeit also etwas Geduld gefragt!

Apropos Ratten: Grundsätzlich solltet Ihr keine Essensreste ins Klo spülen - genau das zieht die Tierchen nämlich an!