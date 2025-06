Mietpreise: Leipzig unter Top 3 deutscher Städte mit größten Steigerungen

Von Theresa Münch, Eric Mittmann

Leipzig/Berlin - Zur Miete Wohnen wird in deutschen Großstädten trotz Mietpreisbremse immer teurer. Einer Auswertung des Bauministeriums zufolge stiegen die Angebotsmieten in den 14 größten kreisfreien Städten seit 2015 durchschnittlich um fast 50 Prozent. Leipzig belegte dabei Platz 2 der Städte, bei denen die Kosten am schnellsten nach oben schossen.