Mit sofortiger Wirkung: Leipziger Schleuse stellt Betrieb ein
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Leipzig - Die Schleuse Connewitz hat am heutigen Montag vorerst den Betrieb eingestellt.
Wie das Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer mitteilte, liegt die Ursache für die den Wassertourismus einschränkende Maßnahme im niedrigen Wasserstand der Pleiße aufgrund der aktuellen Wetterlage.
Sobald sich der Durchfluss wieder erhöht habe, werde die Schleuse ohne gesonderte Information wieder geöffnet, heißt es.
Das Umtragen und die Nutzung des Fisch-Kanu-Passes sind weiterhin uneingeschränkt möglich. Die Schleuse Cospuden ist von dieser Maßnahme nicht betroffen.
Regulär sind die Schleusen Cospuden und Connewitz bis Ende September täglich von 10 bis 20 Uhr und im Oktober von 10 bis 18 Uhr nutzbar.
Titelfoto: Stadt Leipzig / Amt für Sport