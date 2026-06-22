Mit sofortiger Wirkung: Leipziger Schleuse stellt Betrieb ein

Leipzig - Die Schleuse Connewitz hat am heutigen Montag vorerst den Betrieb eingestellt.

Die Schleuse Connewitz hat am Montag den Betrieb eingestellt. (Archivfoto) © Stadt Leipzig / Amt für Sport

Wie das Leipziger Amt für Stadtgrün und Gewässer mitteilte, liegt die Ursache für die den Wassertourismus einschränkende Maßnahme im niedrigen Wasserstand der Pleiße aufgrund der aktuellen Wetterlage.

Sobald sich der Durchfluss wieder erhöht habe, werde die Schleuse ohne gesonderte Information wieder geöffnet, heißt es.

Das Umtragen und die Nutzung des Fisch-Kanu-Passes sind weiterhin uneingeschränkt möglich. Die Schleuse Cospuden ist von dieser Maßnahme nicht betroffen.