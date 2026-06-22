Leipzig und andere Kommunen am Limit: "Wer Leistung bestellt, muss sie bezahlen"

Leipzig - Deutschlands Kommunen geraten immer mehr in finanzielle Schieflage. Mit einem Aktionstag machen Städte und Gemeinden auf die Pleite aufmerksam, die ihnen droht. Die Ziele: weniger Bürokratie und eine bessere Finanzierung von Ausgaben. Auch Leipzig beteiligte sich am Montag an der Aktion.

Leipzigs Kämmerer Torsten Bonew (54, CDU, Mitte) am Montag vor dem Alten Rathaus. Wie viele andere Städte und Gemeinden nahm auch die Messestadt an der Aktion "Kommunen am Limit" teil. © Jan Kaefer

"Wer die Leistung bestellt, der muss sie bezahlen", sagte Leipzigs Kämmerer Torsten Bonew (54, CDU) vor dem Alten Rathaus, wo er zusammen mit Mitarbeitern der Verwaltung gegen die aktuelle Lage protestierte.

"Über Jahre werden unsere Probleme nicht gehört. Über Jahre ignoriert man, dass im Bund und Land Gesetze verabschiedet werden, die am Ende nicht durchfinanziert sind, wo die finanzielle Belastung bei den Kommunen hängen bleibt und so geht es nicht weiter. Wir sind auch als Stadt Leipzig hart am Limit", so der Finanzbürgermeister.

"Nun müssen wir leider zu dieser drastischen Maßnahme greifen. Ich hätte mir auch etwas anderes gewünscht, als Plakate aufzuhängen."

Weil die Schulden zuletzt in die Höhe geschossen waren, hatte Leipzig bereits im vergangenen Jahr eine Haushaltssperre verkünden müssen. Vonseiten der Verwaltung aber auch des Stadtrates wurden dabei immer wieder die Sozialleistungen kritisiert, die inzwischen einen Großteil der Ausgaben ausmachen würden. So hatte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) erklärt, dass Kommunen inzwischen ein Viertel der Aufgaben leisten müssten, jedoch lediglich ein Siebtel der Steuereinnahmen erhielten.

"Hatten wir vor fünf Jahren noch Überschüsse im Haushalt, so haben die Kommunen im letzten Jahr über 30 Milliarden Euro Schulden gemacht. In diesem Jahr werden es noch mehr. Und wir sehen keine Perspektive auf Veränderung", so das Stadtoberhaupt.