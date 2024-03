Multimilliardär ließ sich eine von ihm bauen: Leipziger erobert mit seinen Ukulelen die Welt

Tom Ziegenspeck (31) betreibt seine eigene kleine Ukulelenwerkstatt im Leipziger Westen. © Christian Grube

Wenn der studierte Gitarrenbauer über seine Tätigkeit spricht, ist die Begeisterung fast greifbar. Hält er eine seiner selbst gebauten Ukulelen in den Händen, ist sofort klar, dass Tom wie gemacht ist für den Beruf, für den er sich schon in seiner Jugend entschieden hat.

Im Gegensatz zur Gitarre hat die Ukulele keine sechs, sondern vier Saiten und ist etwa halb so groß oder noch kleiner. "Der Tonumfang ist daher auch höher und kleiner als bei der Gitarre", erklärt Tom im Gespräch mit TAG24.

"Als ich 14 war, war klar, dass ich in die Instrumentenbranche einsteigen will." Ein Praktikum in einer Gitarrenwerkstatt in Leipzigs Baumwollspinnerei tat sein Übriges dazu.

Nach der Schule wurde der heute 31-Jährige sofort zum Studium des Musikinstrumentenbaus im vogtländischen Markneukirchen zugelassen. Das war nicht ohne, immerhin hatten die meisten Kommilitonen ihm eine dreijährige Ausbildung voraus.



Noch während seines Praxissemesters in Wales traf er eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut: "Ich kam nach dem halben Jahr wieder und hab gesagt, ich baue Ukulelen."

Sein Meisterstück am Ende des Studiums war eine Harfenukulele – das beste Instrument seines Abschlussjahrgangs.