 822

Nadelöhr für den Verkehr: Wo die Autoflut in Leipzig ein Ende hat

Im Leipziger Stadtteil Probstheida hat die Stadt das Areal um den Dorfanger deutlich verkehrsberuhigter gestaltet.

Von Anke Brod

Leipzig - Weihnachten ist längst Geschichte. Viele von Euch werden die Zeit "zwischen den Jahren" sicherlich für einen Kurzurlaub genutzt haben. Umso größer die Überraschung bei der Rückkehr ins schöne Leipzig, dass sich im Stadtteil Probstheida so einiges getan hat: Das Areal um den denkmalgeschützten Dorfanger kommt deutlich verkehrsberuhigter daher.

Lange Zeit forderten verschiedene Akteure, den Dorfanger in Probstheida verkehrsberuhigter zu gestalten. Dem kam Leipzigs Stadtverwaltung nun nach.
Lange Zeit forderten verschiedene Akteure, den Dorfanger in Probstheida verkehrsberuhigter zu gestalten. Dem kam Leipzigs Stadtverwaltung nun nach.  © Anke Brod

Auch die seit Herbst 2024 für den Durchgangsverkehr gesperrte Augustiner Straße zeigt entsprechende Neuerungen.

Im Vorfeld hatten sich Anwohner, die BUND-Ortsgruppe Südost, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sowie der Bürgerverein Stötteritz dort für verkehrsberuhigende Maßnahmen ausgesprochen. Mit ihren Forderungen wollten sie die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht und das Naherholungsgebiet um die benachbarte Etzoldsche Sandgrube geschützt wissen.

Bis dato nutzten Autofahrer den Probstheidaer Dorfanger und die angrenzende Augustinerstraße oftmals alternativ zu der im Berufsverkehr hochfrequentierten Prager Straße.

Leipzig: "Keine Interventionen": Dutzende Menschen demonstrieren in Leipzig gegen US-Angriff auf Venezuela
Leipzig Lokal "Keine Interventionen": Dutzende Menschen demonstrieren in Leipzig gegen US-Angriff auf Venezuela

Laut BUND wurde der Charakter des Dorfangers so allerdings zunehmend durch motorisierten Individualverkehr und parkende Fahrzeuge gestört: Fußgänger, spielende Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung und Radfahrer waren in Gefahr. Grünflächen und Fußwege wurden darüber hinaus zum Parken missbraucht.

Damit scheint jetzt Schluss zu sein: Die Stadt Leipzig schenkte dem Bürger-Ansinnen um mehr Ruhe Gehör!

Die Augustinerstraße, die zum Dorfanger führt, ist dauerhaft für den Verkehr gesperrt.
Die Augustinerstraße, die zum Dorfanger führt, ist dauerhaft für den Verkehr gesperrt.  © Anke Brod

So wurde der Dorfanger neu gestaltet

Auch nagelneue Fahrradbügel wurden spendiert.
Auch nagelneue Fahrradbügel wurden spendiert.  © Anke Brod

Die Asphaltfläche am Dorfanger wurde mit Betonborden spürbar eingeengt. Überdies erhielt die für den Kfz-Verkehr dauerhaft gesperrte Augustinerstraße nagelneue Fahrradbügel – sogar noch mit Plastikschutz umhüllt ...

Einen Wermutstropfen gibt es für die Nutzer der Schrebergartenanlage gegenüber: Für die Laubenpieper fallen in der Augustiner Straße nun ebenfalls Parkbuchten weg.

Titelfoto: Anke Brod

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: