Nadelöhr für den Verkehr: Wo die Autoflut in Leipzig ein Ende hat

Leipzig - Weihnachten ist längst Geschichte. Viele von Euch werden die Zeit "zwischen den Jahren" sicherlich für einen Kurzurlaub genutzt haben. Umso größer die Überraschung bei der Rückkehr ins schöne Leipzig , dass sich im Stadtteil Probstheida so einiges getan hat: Das Areal um den denkmalgeschützten Dorfanger kommt deutlich verkehrsberuhigter daher.

Lange Zeit forderten verschiedene Akteure, den Dorfanger in Probstheida verkehrsberuhigter zu gestalten. Dem kam Leipzigs Stadtverwaltung nun nach. © Anke Brod

Auch die seit Herbst 2024 für den Durchgangsverkehr gesperrte Augustiner Straße zeigt entsprechende Neuerungen.



Im Vorfeld hatten sich Anwohner, die BUND-Ortsgruppe Südost, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) sowie der Bürgerverein Stötteritz dort für verkehrsberuhigende Maßnahmen ausgesprochen. Mit ihren Forderungen wollten sie die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer erhöht und das Naherholungsgebiet um die benachbarte Etzoldsche Sandgrube geschützt wissen.

Bis dato nutzten Autofahrer den Probstheidaer Dorfanger und die angrenzende Augustinerstraße oftmals alternativ zu der im Berufsverkehr hochfrequentierten Prager Straße.

Laut BUND wurde der Charakter des Dorfangers so allerdings zunehmend durch motorisierten Individualverkehr und parkende Fahrzeuge gestört: Fußgänger, spielende Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung und Radfahrer waren in Gefahr. Grünflächen und Fußwege wurden darüber hinaus zum Parken missbraucht.

Damit scheint jetzt Schluss zu sein: Die Stadt Leipzig schenkte dem Bürger-Ansinnen um mehr Ruhe Gehör!