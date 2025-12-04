Nächstenliebe in der Weihnachtszeit: Hier dürft Ihr Euch kostenlos bedienen!

Von Annika Rank

Leipzig - Ab sofort kann man sein ausgedientes Hab und Gut im Technischen Rathaus in Leipzig loswerden.

In dem Tauschregal darf sich alles rund ums Thema Weihnachten finden.
In dem Tauschregal darf sich alles rund ums Thema Weihnachten finden.

Wie auch schon in den Vorjahren wurde das Tauschregal im Foyer des Technischen Rathauses pünktlich zum 1. Advent eröffnet.

Noch bis kurz vor Weihnachten können die Leipzigerinnen und Leipziger dort all das loswerden, was gut in die feierliche Zeit passt, wofür sie selbst aber vielleicht keinen Nutzen mehr haben.

Das Projekt wird vom Amt für Umweltschutz und auch der Stadtreinigung unterstützt - natürlich auch, um Abfallansammlungen im öffentlichen Raum zu minimieren.

Zu gern gesehenen Tauschobjekten gehören neben üblichem Hausrat unter anderem auch Dekoartikel, Taschen, Geschirr, Bücher und Spielzeuge.

Lediglich Elektrogeräte und alte Textilien sollen dort nicht abgegeben werden. Außerdem sollten die Gegenstände leicht zu transportieren sein, weshalb sie eine handliche Größe nicht übersteigen sollen.

Bereits wenige Tage nach dem 1. Advent ist der Schrank gut gefüllt.
Bereits wenige Tage nach dem 1. Advent ist der Schrank gut gefüllt.

Das städtische Tauschregal besteht noch bis zum 19. Dezember und kann montags bis donnerstags von 7 bis 18 Uhr sowie freitags von 7 bis 16 Uhr genutzt werden.

