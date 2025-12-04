Studentin und Fahrlehrer retteten Opel-Fahrer aus Flammen-Hölle: "Man muss handeln!"
Grimma - Ein normaler Abend auf der Landstraße, plötzlich Chaos, Feuer und Angst: Auf der S 45 im Landkreis Leipzig nahe Klinga krachte es vor wenigen Tagen heftig - ein Opel fing nach einer Frontal-Kollision Feuer, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Doch mitten im Drama zeigten eine Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer unglaublichen Mut.
Sie retteten Menschenleben, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen!
Thea Fritzsche (18) erinnert sich an die Sekunde, als sie und ihr Fahrlehrer Thomas Kühn (47) an der Unfallstelle ankamen: "Als wir angekommen sind, war es schon passiert, aber vielleicht 30 Sekunden vorher. Wir waren das dritte Auto. Wir sahen, dass Leute noch in den Autos drin waren und wussten sofort: Wir müssen helfen!"
Die beiden zögerten nicht. "Thea hat direkt den Notruf abgesetzt", erzählt Kühn. Währenddessen lief er schon zu den Autos und betreute die verunglückten Menschen.
"Ich habe dann gesehen, dass ein Auto plötzlich anfing zu brennen. Wir mussten den Fahrer also sofort rausholen. Das Gurtschloss ließ sich zum Glück ohne Probleme lösen", erinnert sich der 47-Jährige.
Nur knapp fünf Minuten später stand das Auto komplett in Flammen. "Es kommt eins zum anderen. Man sieht jemanden, der noch nicht betreut ist, und muss sofort handeln", erklärt Kühn.
Trotz Löschversuchen mit Feuerlöscher: Opel stand in Vollbrand
Thea und ihr Fahrlehrer blieben in dieser Extremsituation kühl, konzentriert und entschlossen: "Man muss handeln. Man hat nicht viel Zeit, also tut man alles, um den Menschen zu helfen", so die Studentin. Für beide ein Moment, den sie so schnell nicht vergessen werden.
Ihr Mut rettete Leben: Sowohl der 46-jährige Opel-Fahrer als auch der 58-jährige Skoda-Fahrer überlebten trotz schwerer Verletzungen. Die Fahrerin des Tesla blieb unverletzt. Andere Helfer versuchten noch, Feuerlöscher einzusetzen, doch der Opel stand schnell in Vollbrand.
Titelfoto: Bildmontage: Sören Müller (2)