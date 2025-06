Neuer Container am Cossi aufgetaucht: Das hat es mit dem Automaten auf sich

Am Cossi wurde ein Stand-up-Paddle-Automat aufgestellt. © ringophotoz/stadthafenleipzig

Wie die Stadthafen Leipzig GmbH am Freitag mitteilte, befindet sich die neue SUP-Station am Nordstrand und wird über einen sogenannten Self-Rental-Automaten betrieben.

Täglich können hier von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang sechs SUPs ausgeliehen werden. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, stattdessen kann man seine Buchung - 15 Euro pro Stunde - ganz einfach per Heiuki-App auf dem Smartphone oder über einen QR-Code vor Ort tätigen.

War die Buchung erfolgreich, öffnet sich das Schließfach mit dem Equipment (ein Board, ein Paddel und ein Drybag) automatisch.



Mit dem allerersten SUP-Automaten der Messestadt will die Stadthafen Leipzig GmbH den Besuchern spontane und flexible Freizeitangebote bieten, die weder an Personal noch an Öffnungszeiten gebunden sind. "Das Konzept verbindet digitalen Komfort mit nachhaltigem Freizeitspaß direkt am Wasser", beschreibt Geschäftsführer Jan Benzien die Idee.