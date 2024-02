Neuer Konzeptladen "Wiederschön" in den Höfen am Brühl: So könnt Ihr zum Mieter werden!

Leipzig - In den Höfen am Brühl im Leipziger Zentrum soll ein neuer Konzeptladen entstehen.

Der Eigenbetrieb Stadtreinigung sucht Mieter für den neuen "Wiederschön"-Konzeptladen. © Ralf Seegers

Im Laden "Wiederschön" des Eigenbetriebs Stadtreinigung sollen Besucher ab April/Mai dieses Jahres demnach nachhaltige Produkte, Dienstleistungen und Beratungsangebote finden.

Die dazugehörigen Kultur- und Bildungsangebote sollen das Objekt zum Treffpunkt für Interessierte der Themen Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit machen.

Um diesen Traum in die Realität umzusetzen, sucht die Stadtreinigung noch Mieter für die 500qm großen "Wiederschön"-Flächen. Deshalb startete am heutigen Mittwoch ein sogenannter Mieter-Wettbewerb, bei dem Bewerbungen für die Beteiligung am Projekt gesammelt werden.

Im Rahmen eines Förderprogramms wird die Miete in dem Objekt bis August 2025 bezuschusst, sodass in diesem Zeitraum nur die Nebenkosten übernommen werden müssen.