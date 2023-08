"Ninja Warrior"-Action in Leipzig! Paunsdorf Center verwandelt sich in Parcours

Die Ninja-Profis geben Tipps und zeigen, wie man am besten die Parcours überwindet. © Paunsdorf Center

An den beiden Tagen können interessierte Besucher im Zeitraum von 10 bis 20 Uhr im Atrium des Einkaufszentrums ihre akrobatischen Künste auf dem Warriors-Parcours unter Beweis stellen.

Die Aktion ist kostenlos, alle Teilnehmenden müssen aber mindestens acht Jahre alt sein. Kinder müssen zudem von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Und nachdem sich am Donnerstag und Freitag die "Amateure" austoben durften, sind am Samstag dann die Profis an der Reihe: Am 2. September sind die Profis aus der First Ninja League - Arleen Schüßler, Benedikt Sigmund und Simon Brunner - im Center zu Besuch.

Im Rahmen der bundesweiten "Toyota Aygo x Parcours"-Tour wird das Trio zeigen, wie sie die Hindernisse mithilfe ihrer jahrelang antrainierten Fähigkeiten überwinden können. Dabei wird geklettert, gerannt und gesprungen, was das Zeug hält.