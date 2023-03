Notfallambulanz für Tiere in Leipzig: Die Versorgungslücke ist gefüllt!

Leipzig – "Machen wir's? Ja, wir machen's!" So knapp gestaltete sich der Gedankenaustausch zwischen den beiden Tierärztinnen Sara Pfeifer (39) und Nicole Schreiter (30), als sie überlegten, für die Messestadt eine tierärztliche Notfallambulanz auf die Beine zu stellen. Nur sechs Wochen später weihten sie am Mittwoch ihre nagelneue Praxis in Leipzig-Stötteritz ein.