Nur 4 Prozent in Sachsen sind "Digitale Schulen": Diese Einrichtung in Leipzig gehört jetzt dazu

Das Friedrich-Arnold-Brockhaus-Gymnasium ist eine von neun Leipziger Schulen, die die Auszeichnung "Digitale Schule Sachsen" innehaben. © F.-A.-Brockhaus-Schule/Gymnasium der Stadt Leipzig (PR)

Das Friedrich-Arnold-Brockhaus-Gymnasium in Leipzig wurde in der vergangenen Woche in der Dresdner Dreikönigskirche ausgezeichnet – "ein Meilenstein, auf den die Schule zu Recht stolz sein kann", so eine Sprecherin der Schule.

Damit gehört die Einrichtung zu den gerade einmal gut vier Prozent aller Schulen in Sachsen, die sich durch ihr Engagement im Bereich der digitalen Bildung hervorheben.

Im Fokus der Initiative "Digitale Schule Sachsen" steht die Förderung von Projekten, "welche neben der Förderung der informatischen Bildung und der Medienbildung zudem für den kritisch-reflexiven Umgang mit und die kreative Nutzung von digitalen Medien sensibilisiert", so das Kultusministerium.

Kultusminister Christian Piwarz (49, CDU) war selbst anwesend, um dem Brockhaus-Gymnasium diese Ehre zu verleihen, weil Schülerinnen und Schüler hier optimal auf die digitale Welt vorbereitet würden.