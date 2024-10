Oje, Autofahrer! Stadt kappt beliebten Leipziger Schleichweg an der Prager Straße

Leipzig - Im Juni hatte die Ortsgruppe Südost im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) für den Dorfanger im Stadtteil Probstheida verkehrsberuhigende Maßnahmen gefordert. Eine Online-Petition fruchtete: Ab 16. Oktober will die Stadt Leipzig die Augustinerstraße temporär für den Durchgangsverkehr sperren.

Anwohner befürchten bei Umsetzung allerdings ein noch höheres Verkehrsaufkommen als bisher in umliegenden Wohngebieten wie Probstheida und Stötteritz.

So weit die Pläne zur sogenannten Mobilitätswende.

Letztere ist im Leipziger Südosten die Hauptverkehrsader zur City. Perspektivisch will die Stadt eine Verbindung teils zugunsten breiterer Straßenbahnen umbauen lassen - und gleichzeitig für Autofahrer einengen.

Der denkmalgeschützte Dorfanger Probstheida ist einer der ältesten seiner Art in der Messestadt. Autofahrer - darunter Pendler - nutzen ihn bis dato nicht selten als Alternative zur hochfrequentierten Prager Straße.

In diesem Bereich soll die Prager Straße zur "Mobilitätswende" umstrukturiert werden. Die Anwohner von Probstheida und Stötteritz befürchten letztlich allerdings noch mehr Lärm und Verkehr in ihren Wohngebieten. © Anke Brod

Sie befürchten nicht nur unnötige Staus, sondern sehen nach Vollendung zudem die schnelle Notfall-Zufahrt zum Helios-Park-Krankenhaus sowie zur Herzklinik in der Strümpelstrasse in Probstheida in Gefahr. Hierzu gibt es inzwischen ebenfalls eine Petition.



Die ab Mittwoch vorgesehene Sperrung der Augustinerstraße für Autos und Co. mittels Blocksteinen ab Hausnummer 7 dient als Test. Freies Durchkommen haben weiterhin Fußgänger und Radfahrer.

Die Augustinerstraße ist vom Dorfanger Probstheida hin zur Naunhofer Straße in Stötteritz bis dato Einbahnstraße. Diese Regelung wird zur Versuchsphase aufgehoben. Der anliegende Wertstoffhof bleibt erreichbar. Ab dort in etwa soll die "Stein-Blockade" errichtet werden.



Laut BUND-Petition werde der Charakter des Dorfangers seit Jahren durch zunehmenden motorisierten Individualverkehr sowie parkende Fahrzeuge gestört. Das betrifft im Umfeld auch die Nieritz - oder Naunhofer Straße. Geschwindigkeitsbeschränkungen würden nicht eingehalten. Fußgänger, spielende Kinder, Senioren, Menschen mit Behinderung und Radfahrer seien gefährdet. Überdies würden Grünflächen und Fußwege zum Parken missbraucht.

Verkehrszählungen - vorher und nachher - sollen letztlich in eine dauerhafte Lösung einfließen.