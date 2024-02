Orchideenschau, Klassik, Schulparty: So vielfältig wird die Woche in Leipzig

Am Mittwoch steigt die Oper Leipzig hinab in die Tiefen der Keller der Moritzbastei. "Das Heinrich Heine Projekt" zeigt das Leben des Mannes, der als letzter Verfechter und zugleich Überwinder der Romantik in die Geschichte einging. Das einzigartige Erlebnis beginnt um 20 Uhr in der Moritzbastei. Tickets könnt Ihr auf moritzbastei.de vorbestellen.