Ostsee-Feeling im Neuseenland: Am Markkleeberger See gibt's plötzlich Wellenbrecher

Markkleeberg - Wer eine Weile den südöstlichen Teil des Markkleeberger Sees nahe Leipzig gemieden hat, reibt sich jetzt möglicherweise ein bisschen die Augen. Plötzlich ragen Wellenbrecher ins Wasser, die die meisten in dieser Form wohl nur von der Ostseeküste kennen.

Die Vorbereitungen für den Sommer laufen am Markkleeberger See. © Lutz Brose

Zwar schlagen die Wellen im Neuseenland nicht so hoch wie dort, aber ausreichend, um Strände abzutragen. So geschehen am Auenhainer Strand, der mit rund 400 Metern Länge der größte am Markkleeberger See ist.

So musste seit Herstellung des Strandes im Jahre 2009 mehrfach Sand aufgefüllt werden. Seit Februar wird hier wieder kräftig gebuddelt.

Unter anderem werden 980 Baumstämme in den Grund getrieben, um 14 einreihige Buhnen zu errichten, eine 6500 Quadratmeter große Feinsandfläche mit 500 Tonnen Feinsand saniert, das Volleyballfeld gesichert und der Weg zum Schwimmsteg neu angelegt.

Außerdem wurden 1250 Tonnen Kies verarbeitet, um den Uferbereich und den Hundestrand auffüllen zu können.

Die Maßnahmen erfolgten im Auftrag des Seebetreibers Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen mbH (EGW).