Fuß vom Gas: Neue Tempo-30-Zonen für diese Straßen im Leipziger Süden

Leipzig - Die Tempo-30-Zonen in Leipzig werden weiter ausgebaut: Schon kommende Woche sind zwei Straßen in Connewitz an der Reihe, in denen Ihr es lieber ruhiger angehen solltet.

In Connewitz herrscht bald Tempo 30. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Denn es geht vor allem darum, die Lärmbelastung in den Wohngebieten der Stadt zu reduzieren. Deshalb wird sowohl in der Wolfgang-Heinze-Straße als auch in der Brandstraße künftig Tempo 30 für den Straßenverkehr gelten.

Entsprechende Schilder mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werden ab kommenden Montag (11. Mai) aufgestellt, teilte die Stadt Leipzig nun mit.

Hintergrund sei demnach, dass beide Straßen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens als "Lärmbrennpunkte" gelten. "Hier liegt die Belastung über den sogenannten Auslösewerten von 65 Dezibel tags und 55 Dezibel nachts", so ein Sprecher.

Doch nicht nur die Verkehrsbelastung trägt zum Lärm bei, auch die Beschaffenheit der Straßen ist ein Faktor.

Alte Straßenbahnschienen mit entsprechenden Großverbundplatten sind umgeben von Pflastersteinen. Darüberzufahren, lässt den Geräuschpegel noch weiter anschwellen.