Fuß vom Gas: Neue Tempo-30-Zonen für diese Straßen im Leipziger Süden
Leipzig - Die Tempo-30-Zonen in Leipzig werden weiter ausgebaut: Schon kommende Woche sind zwei Straßen in Connewitz an der Reihe, in denen Ihr es lieber ruhiger angehen solltet.
Denn es geht vor allem darum, die Lärmbelastung in den Wohngebieten der Stadt zu reduzieren. Deshalb wird sowohl in der Wolfgang-Heinze-Straße als auch in der Brandstraße künftig Tempo 30 für den Straßenverkehr gelten.
Entsprechende Schilder mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit werden ab kommenden Montag (11. Mai) aufgestellt, teilte die Stadt Leipzig nun mit.
Hintergrund sei demnach, dass beide Straßen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens als "Lärmbrennpunkte" gelten. "Hier liegt die Belastung über den sogenannten Auslösewerten von 65 Dezibel tags und 55 Dezibel nachts", so ein Sprecher.
Doch nicht nur die Verkehrsbelastung trägt zum Lärm bei, auch die Beschaffenheit der Straßen ist ein Faktor.
Alte Straßenbahnschienen mit entsprechenden Großverbundplatten sind umgeben von Pflastersteinen. Darüberzufahren, lässt den Geräuschpegel noch weiter anschwellen.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Connewitz bekommt 30er-Zonen zur Reduzierung von Lärm und Unfallrisiken
Zuletzt soll es häufiger Bürgeranfragen und Anträge dazu gegeben haben, auch bei einem Verkehrsrundgang mit Oberbürgermeister Burkhard Jung (68) im Oktober kam das Thema auf. Nun wurden die Bitten endlich erhört.
"Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, Umgebungslärm zu vermindern und zu vermeiden, insbesondere dort, wo die Geräuschbelastung gesundheitsschädliche Auswirkungen hat", heißt es aus dem Rathaus.
Das Tempolimit hat natürlich auch noch einen anderen positiven Effekt: So könne das Unfallrisiko reduziert werden.
Die Einrichtung der Tempo-30-Zonen kostet insgesamt rund 14.500 Euro. Ihr zugrunde liegt die dritte Fortschreibung des Lärmaktionsplans, den Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig einsehen könnt.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof