02.05.2026 06:59 Festivals, Märkte und Co.: Das geht am Frühlingswochenende in Leipzig

Welche Events Ihr bei Sonnenschein in Leipzig am Samstag und Sonntag genießen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nachdem der Feiertag Lust auf mehr gemacht hat, geht das Wochenende in die nächste Runde. Welche Events Ihr bei Sonnenschein in Leipzig am Samstag und Sonntag genießen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Streetfood Festival

Das Wochenende startet mit einer kulinarischen Reise um die Welt. Beim Streetfood Festival am Kohlrabizirkus versorgen Euch zahlreiche Foodtrucks mit Spezialitäten aus unterschiedlichsten Ländern. Das Festival öffnet sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 10 bis 22 beziehungsweise bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet Euch 4 Euro, inklusive 1 Euro Getränkegutschein. Kinder bis 14 Jahren dürfen kostenlos rein.

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Beim Streetfood Festival am Kohlrabizirkus könnt Ihr Euch durch die ganze Welt kosten. (Symbolfoto) © 123RF/beats1

Märkte

Feinkost Flohmarkt Bei bestem Frühlingswetter laden auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Märkte zum Bummeln und Stöbern ein. Den Anfang macht der Flohmarkt auf der Feinkost am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Hier entdeckt Ihr jede Menge Vintage, Vinyl und Sammlerstücke. Der Eintritt ist frei. Jungpflanzenmarkt Pünktlich zum Frühlingsstart veranstaltet die historische Gärtnerei Scharf in Altlindenau ihren Jungplanzenmarkt. Die Profis bieten mehr als 170 verschiedene Kulturen, unter anderem allein 40 verschiedene Tomatensorten, zum Verkauf an. Die Auswahl an Gemüse, Kräutern und Co. macht Euer Gärtchen zum absoluten Paradies. Der Markt öffnet noch bis Mittwoch täglich zwischen 13 und 19 Uhr. Alte Messe Trödelmarkt An jedem ersten Sonntag im Monat verwandelt sich die Alte Messe in einen belebten Trödelmarkt. Zwischen 8 und 15 Uhr habt Ihr die Möglichkeit, mit einer Vielzahl an Händlern um Antiquitäten zu feilschen. Auch hier könnt Ihr kostenlos stöbern.

Der Flohmarkt an der Feinkost bietet vor allem Vintage-Kleidung und Antiquitäten. (Archivfoto) © Emily Mittmann

Linedance-Flashmob

In den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs steigt am Samstag eine riesige Tanz-Party. Von 14 bis 17 Uhr reißt der Linedance-Flashmob die Passanten und Passagiere in seinen Bann. Damit auch wirklich jeder teilnehmen kann, werden unterschiedliche Versionen getanzt, bei denen man beispielsweise nur die Arme bewegt oder auch als Rollstuhlfahrer mitmachen kann. Alle, die Spaß am Tanzen haben, sind eingeladen – selbstverständlich kostenlos.

Der Leipziger Hauptbahnhof verwandelt sich am Samstag in eine Bühne für einen riesigen Linedance-Flashmob. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Fitness Festival

Auch der Sonntag muss nicht sinnlos auf der Couch verschwendet werden. Statt faul herumzugammeln, könntet Ihr zum Beispiel am Fitness Festival am Strand des Zwenkauer Sees teilnehmen. Bis September soll die neue Eventserie an jedem ersten Sonntag im Monat stattfinden und somit für ordentlich Bewegung sorgen. Von entspannten Yoga-Kursen bis hin zu actionreichen Challenges ist alles dabei. Und das Beste ist: Jeder darf teilnehmen – egal ob Profisportler oder Couchpotato. Alle weitere Infos findet Ihr auf highperform360.de.

Beim Fitness Festival könnt Ihr Euch bei etwas Yoga entspannen. (Symbolfoto) © 123rf/puhhha

Insectophobie

Spinnen und Insekten jagen einer Vielzahl von Menschen einen Schauer über den Rücken. "Insectophobie" zeigt am Sonntag, wie faszinierend und liebenswert die kleinen Krabbeltiere wirklich sind.

Die Ausstellung "Insectophobie" bringt die größte lebende Vogelspinne der Welt in Leipzigs altes Stadtbad. (Symbolfoto) © 123RF/wirestock