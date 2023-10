O'zapft is! Leipziger Oktoberfest öffnet seine Türen - mit Stargästen

Leipzig - In München ist das bunte Wiesn-Treiben bereits schon wieder beendet. In Leipzig geht es nun derweil erst richtig los.

Von Oktober bis November wird in Leipzig das Oktoberfest gefeiert. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

An vier Wochenenden (vom 6. Oktober bis 4. November) steht die Alte Messe beim Völkerschlachtdenkmal ganz im Zeichen des Oktoberfestes.

Das Spektakel, das jährlich von rund 40.000 Menschen besucht wird, beginnt am heutigen Freitagabend mit dem Almauftrieb. Zum feierlichen Anstich im Festzelt wird Schlagerstar Vincent Gross (27) live auf der Bühne stehen, dazu gesellt sich dann auch noch die Band Alarm.

An den kommenden Wochenenden geben sich anschließend die großen und kleinen Namen der Schlager- und Partyszene die Leipziger Klinke in die Hand. So dürfen sich die Besucher auf Stars wie Anna-Maria Zimmermann (34), Michelle (51), Mickie Krause (53) und "Layla"-Sänger Schürze freuen.

Ein besonderes Highlight: Am Montag, dem 30. Oktober, lautet das Motto zum allerersten Mal in Leipzig "90s meets Oktoberfest". Die passenden Hits, um das Festzelt in eine Zeitmaschine zu verwandeln, werden von den Star-Gästen Oli.P (45), DJ Quicksilver (59) und Captain Jack geliefert.