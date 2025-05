1,2 Millionen Euro und 90 Tonnen Stahl: Kletterpark bei Leipzig feiert Neueröffnung

Von Anke Brod

Markkleeberg - Adrenalin und Freude pur. So lässt sich das Feeling im neu gestalteten Kletterpark Markkleeberg umreißen. Nach zweijähriger Umbauzeit wurde er am Samstag wieder der Öffentlichkeit übergeben. An der alten, hölzernen Anlage hatte nach zehn Jahren Nutzung der Zahn der Zeit genagt. Die tragenden Teile sind jetzt aus Metall.