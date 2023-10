XXL-Wiesn-Bilanz! Besucher-Rekord, weniger Bier, aber mehr Drogen und gemeldete Sex-Straftaten

Wo ist Walter? Bei einem mutmaßlichen Besucherrekord von 7,2 Millionen Gästen wird jedes Foto in die Menge zum Wiesn-Wimmelbild. © Peter Kneffel/dpa

Bevor man sich jedoch die konkreten Zahlen der vorläufigen Polizeistatistik anschaut, sollte eine Tatsache im Hinterkopf bleiben. Das Oktoberfest 2023 wurde bis zum Tag der Deutschen Einheit verlängert und war damit entsprechend auch zwei Tage länger, als man es eigentlich gewohnt ist.

Wobei die Erweiterung auf 18 Tage vielleicht nur einen Teil der Daten direkt rechtfertigen kann. Aber werfen wir einen Blick auf die offiziellen Fakten.

Laut den Messungen ist zumindest bei fast durchgängig bestem Wetter der höchste Besucheransturm in diesem jungen Jahrhundert verzeichnet worden. Waren 2022 "nur" etwa 5,7 Millionen Fans auf dem größten Volksfest des Erdballs, lockte es heuer stolze 7,2 Millionen an.

Zuletzt sei die Sieben-Millionen-Marke, so Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner, 1985 geknackt worden. Es könnte also am Ende auch ein historischer Rekord sein. Laut der Stadt München waren "spürbar viele Besucher aus dem Ausland auf der Theresienwiese unterwegs, aus den USA, aus Österreich, Frankreich und Italien".

Beachtlich dabei: Trotz einem Plus an Besuchern und zwei Extra-Tagen wurde deutlich weniger Bier getrunken. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 schrumpfte der Gesamtkonsum von 7,3 auf 6,5 Millionen Liter Gerstensaft. Dafür war Wasser so beliebt, dass es in manchen Zelten kurzzeitig ausverkauft war.