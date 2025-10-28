Vorstand erklärt Rücktritt: Leipziger Parkeisenbahn droht das Abstellgleis

Leipzig - Nach dem kommenden Wochenende geht die Parkeisenbahn am Leipziger Auensee in die Betriebsruhe. Doch beim Verein ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Fraglich, ob die im Dezember geplanten Adventsfahrten stattfinden und der Betrieb der kleinen Bahn im Frühjahr wieder aufgenommen wird.

Hinter den Kulissen der Parkeisenbahn am Leipziger Auensee brodelt es. © Lutz Brose

Denn der Vorstand des Parkeisenbahn Auensee e. V. hat zum Saisonende seinen Rücktritt erklärt.

Im Verein läuft es derzeit einfach nicht rund, auch vereinbarte Zuschüsse der Stadt sind bislang nicht geflossen.

Dazu teilte die Stadt auf Anfrage mit: "Der Bewilligungsbescheid für den städtischen Zuschuss in Höhe von 31.500 Euro wird laut Amt für Stadtgrün und Gewässer in Kürze dem Parkeisenbahn Auensee e. V. vorliegen. Der Zeitpunkt der Bescheidung ist der späten Genehmigung des Haushaltes geschuldet."

Die Stadt sieht die derzeitige Situation um die Parkeisenbahn trotz alledem entspannt und fügt dazu an:

"Die Parkeisenbahn wird seit 1994 von einem eingetragenen Verein betrieben. Seit 2002 besteht ein vertragliches Verhältnis zwischen der Stadt und dem Verein, in welchem die Rahmenbedingungen für Betrieb, Instandhaltung und Jugendarbeit geregelt sind."