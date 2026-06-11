Hai-Alarm in Leipzig: Zweifelhafte Siegerehrung mit hässlichen Blumen

Leipzig - Am Mittwochabend wurde auf dem Augustusplatz ein ganz besonderer Sieger gekürt: Die Gruppe "Interventionistische Linke" (IL) hat den "gefräßigsten Miethai" der Stadt Leipzig verkündet. Etwa 60 Personen wohnten der Preisverleihung bei.

Die "Interventionistische Linke" hat auf dem Augustusplatz den "gefräßigsten Miethai" Leipzigs gekürt. © Jan Kaefer

Bei der IL handelt es sich laut Sprecher Alex Sachse um eine bundesweite Organisation, die in knapp 30 Städten vertreten ist und lose Beziehungen zu der Partei "Die Linke" unterhält: "Wir sind eine linke oder auch linksradikale Gruppe und versuchen, zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themenbereichen zu arbeiten", erklärt er.

In einer Online-Umfrage wurden die Teilnehmer dazu aufgerufen, ihre Vermieter anzugeben und über die eigenen Erlebnisse mit ihnen zu berichten.

In einer Auswahlmaske konnten dann noch bereits angewendete "Schikanen", wie etwa falsche Nebenkostenabrechnungen, Kontrollbesuche, fehlende Instandhaltung oder auch "Die Miete ist scheiße teuer" angekreuzt werden.

Mit der Aktion wolle die Gruppe "Mietkämpfe" sichtbar machen, Betroffene untereinander vernetzen und auch Unterstützung anbieten. Beworben wurde die Umfrage online, aber auch durch das Verteilen von mit QR-Codes bedruckten Bierdeckeln in Leipziger Kneipen.