Einsatz von Infrarot-Drohnen: Polizei geht gegen illegale Partys in Leipzigs Wäldern vor

Leipzig - Die Leipziger Polizei will am Wochenende gegen illegale Partys im Waldgebiet Neue Harth vorgehen.

Das Waldgebiet Neue Harth liegt im Leipziger Neuseenland. Hier finden seit April regelmäßig illegale Raves statt. (Symbolbild) © 123rf/photootohp

Nach Angaben von Polizeisprecherin Susanne Lübcke gehen dem geplanten Einsatz fast ein Dutzend Partys in dem Naturschutzgebiet im Süden Leipzigs voraus.

"Hierbei werden zum Teil professionelle Veranstaltungsstrukturen genutzt, die Auswirkungen auf die Umwelt und die angrenzend wohnenden Menschen haben", so Lübcke.

So werden DJ-Pulte, Musikanlagen, Bars, Kühlschränke und weitere Technik oftmals mit Autos oder anderen Fahrzeugen herangeschafft. Zudem beschweren sich die Anwohner über die daraus resultierende Lärmbelästigung.

Eine weitere große Sorge der Polizei ist vor allem die momentan hohe Waldbrandstufe in Sachsen: "Bei der aktuellen Trockenheit können kleinste Funken ausreichen, um einen großen Brand zu verursachen."

Um diese illegalen Partys zu verhindern, will die Polizeidirektion sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend einen Großeinsatz in dem Waldgebiet durchführen.