Zum Wohl: Leipzigs nächstes Sommer-Event steht in den Startlöchern
Leipzig - Es ist wieder Zeit für das Leipziger Weinfest: Am 1. Juli startet die 26. Ausgabe, bei der Ihr es Euch an vielen verschiedenen Ständen gutgehen lassen könnt.
Um 17 Uhr am kommenden Mittwoch wird das Weinfest durch die Weinhoheiten der Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut auf der Marktbühne in der Innenstadt eröffnet. Danach ist das Fest bis 12. Juli täglich ab 12 Uhr geöffnet.
Eine große Auswahl an Weinständen findet Ihr nicht nur auf dem Markt, sondern auch in der Petersstraße an der Thomaswiese. Das wird viele Besucher bei den aktuellen Temperaturen freuen, denn der kleine Park bietet etwas Schatten.
Acht der Weinstände sollen dort im Park platziert werden, wo es einige Sitzmöglichkeiten gibt. Wer eine Decke mitbringt, kann es sich auch auf der Wiese gemütlich machen.
"Fast alle Winzer des letzten Jahres sind wieder dabei", kündigt Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert an. Aber es seien auch einige neue Händler mit dabei.
Insgesamt sind 31 Weingüter am Start, drei von ihnen aber erstmals beim Leipziger Weinfest. Neben acht Weinbaubetrieben aus Sachsen und vier weiteren aus der Region Saale-Unstrut könnt Ihr Euch außerdem auf Anbieter aus Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich, Slowakei, Australien, Kalifornien und Südafrika freuen.
Großes Live-Programm auf der Marktbühne
Das Besondere: Es wird auch Weine geben, die geeignet sind für Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten, außerdem zahlreiche Angebote in Bio-Qualität sowie alkoholfreie Varianten.
An leckeren Speisen und Snacks soll es natürlich auch nicht fehlen: Neben weintypischen Angeboten wie Flammkuchen, Laugengebäck und Käsevariationen wird auch der Bratwurst- und Pommes-Fan sicher fündig.
Auf der Marktbühne wird es täglich ab 18.30 Uhr ein Live-Programm geben. Dieses findet Ihr auf der Webseite der Stadt Leipzig. Ausschankschluss ist immer um 23 Uhr, am 12. Juli ist schon 20 Uhr Schluss.
Während des Weinfests zieht der Wochenmarkt erneut auf den Augustusplatz um: Am 30. Juni sowie 3., 7. und 10. Juli hat er dort wie eh und je zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet.
Hinweis für alle, die die Innenstadt-Buslinie 89 nutzen: Diese fährt in den eineinhalb Wochen Richtung Hauptbahnhof über Thomaskirche und Goerdelerring, Richtung Connewitz über Goethestraße und Augustusplatz.
Titelfoto: Stadt Leipzig