Zum Wohl: Leipzigs nächstes Sommer-Event steht in den Startlöchern

Leipzig - Es ist wieder Zeit für das Leipziger Weinfest: Am 1. Juli startet die 26. Ausgabe, bei der Ihr es Euch an vielen verschiedenen Ständen gutgehen lassen könnt.

Das Weinfest wird sicher wieder zahlreiche Menschen in die Innenstadt locken. © Stadt Leipzig

Um 17 Uhr am kommenden Mittwoch wird das Weinfest durch die Weinhoheiten der Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut auf der Marktbühne in der Innenstadt eröffnet. Danach ist das Fest bis 12. Juli täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Eine große Auswahl an Weinständen findet Ihr nicht nur auf dem Markt, sondern auch in der Petersstraße an der Thomaswiese. Das wird viele Besucher bei den aktuellen Temperaturen freuen, denn der kleine Park bietet etwas Schatten.

Acht der Weinstände sollen dort im Park platziert werden, wo es einige Sitzmöglichkeiten gibt. Wer eine Decke mitbringt, kann es sich auch auf der Wiese gemütlich machen.

"Fast alle Winzer des letzten Jahres sind wieder dabei", kündigt Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert an. Aber es seien auch einige neue Händler mit dabei.

Insgesamt sind 31 Weingüter am Start, drei von ihnen aber erstmals beim Leipziger Weinfest. Neben acht Weinbaubetrieben aus Sachsen und vier weiteren aus der Region Saale-Unstrut könnt Ihr Euch außerdem auf Anbieter aus Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich, Slowakei, Australien, Kalifornien und Südafrika freuen.