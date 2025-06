Nur 700 Meter entfernt: Restaurant-Kette geht mit zweiter Leipzig-Filiale ganz neuen Weg

Leckere 45-Zentimeter-Pizza, ein Hauch von Italien und eine rauschende Party: In Leipzig hat am Mittwoch die zweite L'Osteria-Filiale offiziell eröffnet.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Leckere 45-Zentimeter-Pizza, ein Hauch von Italien und eine rauschende Party: Im Leipziger Zentrum hat am Mittwochabend die zweite Filiale der Restaurantkette L'Osteria offiziell eröffnet.

Die neue L'Osteria-Filiale hat am Mittwoch in die Leipziger Innenstadt gelockt. © Christian Grube Der rote Teppich wurde ausgerollt, Prosecco und Antipasti gereicht, ein Live-Musiker sorgte für ausgelassene Stimmung: Restaurantleiter Noah Schober (22) und sein mehr als 50 Leute starkes Team taten alles, um ihre Gäste glücklich zu machen. Und das wollen sie natürlich auch in Zukunft in den Räumlichkeiten des früheren Lokals Valentino neben dem Haupteingang zu den Höfen am Brühl. Gut 190 Gäste finden im komplett umgebauten und stilvoll eingerichteten Innenbereich Platz, mehr als 120 weitere auf dem Freisitz direkt am Richard-Wagner-Platz. Die Lage könnte fast nicht besser sein. Leipzig Lokal Strom-Mängel gefährden Kinder: Stadt schließt Leipziger Kita Und das haben Schober und sein Kollege Alexander Fuchs (36), der sonst die erste Leipziger Filiale am Martin-Luther-Ring leitet, gemerkt. Pünktlich zum Turnfest starteten sie mit einem Soft Opening und empfingen in vier Tagen gut 1500 Gäste - Feuerprobe bestanden. "In der neuen L’Osteria Leipzig Brühl öffnet sich die Tür und schon fühlt man sich wie in Bella Italia. Dies liegt an dem besonderen Flair, den das Restaurant versprüht", sind sich Schober, Fuchs und Pressesprecherin Anna Ploss einig.

Das Team feierte die große Eröffnung. © Christian Grube

Restaurantleiter Noah Schober (22, r.), Alexander Fuchs (36, l.) aus der anderen Filiale und ihr Küchenchef sind stolz auf das, was sie zusammen erreicht haben. © Christian Grube

Armando Quattrone trat als Live-Act zur großen Party auf. © Christian Grube

Zahlreiche Gäste fanden den Weg und feierten mit. © Christian Grube

Offene Küche, neues Design, besonderes Ambiente

Der neue Standort am Brühl besticht mit modernem Ambiente. © Christian Grube Und das liegt nicht nur an der eingeschworenen L'Osteria-"Famiglia", sondern auch am besonderen Ambiente, das in den vergangenen Monaten geschaffen wurde. "Was besonders heraussticht, ist das neue Design", so Schober während der Eröffnung. Das Rustikale aus anderen Filialen wird abgelöst von hochwertigen, stilvollen Einrichtungsstücken, bunter Vogeltapete und einem neuen Lichtkonzept. "So heben wir uns von dem anderen Laden ab. Wobei beide Läden zusammen natürlich eins sind", betont der 22-Jährige, der in den vergangenen zwei Jahren auf dieses neue Kapitel vorbereitet wurde. Leipzig Lokal Leipzig: Hier verschwindet ein großes Flüchtlings-Dorf Jedes der insgesamt 200 Restaurants in Deutschland und Europa sei demnach einzigartig, keines gleicht dem anderen. "Das ist besonders." Was man aus anderen Filialen hingegen kennt, ist die offene Küche, vor der sich gern auch mal Kinder tummeln und den Pizzabäckern bei ihrer Arbeit zuschauen. Am Brühl befindet sie sich nahezu in der Mitte und bildet sozusagen das Herzstück des Lokals.

Während manchen die Pizza schmeckte ... © Christian Grube

... ließ sich auch die Leipziger Prominenz sehen: RB Leipzigs Dominik Kaiser (36) schaute am Abend vorbei. © Christian Grube

Die Kleinsten staunten nicht schlecht, als sie die Pizzabäcker bei der Arbeit beobachteten. © Christian Grube

Wie in Italien: So macht man Pizzateig. © Christian Grube