Rekordjahr 2025: Besucher-Ansturm auf Leipziger Hallenbäder

Leipzig - Für die Leipziger Schwimmhallen war 2025 ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr. Die Freibad-Saison verlief hingegen eher mäßig.

Die im August 2025 eröffnete Schwimmhalle im Rabet wurde seitdem bereits von 61.123 Badegästen besucht. (Archivbild) © Leipziger Gruppe

Mit 1.042.952 Besuchern wurde im vergangenen Jahr ein neuer Rekord erreicht, teilte die Leipziger Gruppe am Dienstag mit. Rechnet man dann noch die 175.825 Freibadgäste hinzu, kommt man insgesamt auf 1.218.776 Menschen!

Damit ist 2025 insgesamt das drittbeste Jahr seit Gründung der Sportbäder GmbH im Jahr 2004. Nur 2019 und 2024 verzeichnete man höhere Gesamtbesucherzahlen.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung war offenbar die Eröffnung des Sportbads am Rabet: In den knapp vier Monaten seit August planschten bereits 61.123 Personen in dem prunkvollen Bau an der Eisenbahnstraße.

Doch auch bereits etablierte Standorte zogen die Massen an: Das Sportbad an der Elster war mit 273.094 Gästen das meistbesuchte Bad, gefolgt von der Grünauer Welle (171.345) und dem Standort Mitte (115.545).

Doch trotz des Rekordergebnisses in den Schwimmhallen wurde der bisherige Gesamtbesucherrekord knapp verfehlt. So verlief die letztjährige Sommersaison mit 175.824 Freibadgästen eher durchschnittlich. In der Gesamtbilanz fehlten folglich 33.000 Besucher zum Allzeitrekord.