Rekordklettern in Leipzig: Das war Samstag auf dem Burgplatz los

Leipzig - 15 Meter in unter sieben Sekunden ist nicht nur eine Ansage, so schnell klettern wohl nur die Besten der Besten. Bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Speedklettern haben sich genau diese Menschen am heutigen Samstag auf dem Burgplatz in Leipzig versammelt.

Die Jugendmeisterschaften im Speedklettern hatten es in sich. © Christian Grube

Bereits im vergangenen Jahr lief die Veranstaltung erfolgreich in der Messestadt an. Kein Wunder also, dass auch dieses Jahr wieder im Rekordtempo geklettert wurde.

Bei einer Neigung von fünf Prozent ging es ganze 15 Meter in die Höhe.

"Wir möchten an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen, Rekorde knacken und viele Zuschauer auf dem Burgplatz versammeln", wünschte sich der Vorsitzende des Deutschen Alpenvereins aus Leipzig, Toni Werner, für die Veranstaltung.

Um 9 Uhr ging es mit dem Training los, darauf folgten die Qualifikationen und dann die Finals.

Bei der öffentlichen Veranstaltung versammelten sich viele Zuschauer, um gespannt den Spitzenkletterern zuzugucken.

Heiko Rosenthal (49, Linke) berechnet der Sportart auch in Zukunft einen hohen Stellenwert. "Ich bin überzeugt, dass wir auch in den nächsten Jahren eine positive Entwicklung des Klettersports in Leipzig erleben werden", erklärt Leipzigs Sportbürgermeister.