Riesige Verpackungen in Leipzig: Was ist denn hier los?

Mit der Aktion will die Leipziger Stadtreinigung auf das Thema Mülltrennung aufmerksam machen. © Silvio Bürger

Mit der bundesweiten Aktion "Deutschland trennt. Du auch?" will die Leipziger Stadtreinigung auf die richtige Trennung von Müll aufmerksam machen.

Ziel des Ganzen sei es, mehr Leute zum Trennen zu motivieren und dadurch für mehr Recycling zu sorgen.

Zum ersten Mal engagieren sich Kommunen in ganz Deutschland dafür, so viele Menschen wie möglich über das Thema zu informieren, so die Stadtreinigung.

"Wenn die Leipzigerinnen und Leipziger ihren Abfall richtig trennen und entsorgen, können wir als Kommune einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten", erklärte Schirmherrin der Aktion Bundesumweltministerin Steffi Lemke.

So wolle die Stadtreinigung am Mittwoch von 9 bis 14 Uhr persönlich bei dem Live-Event auf dem Richard-Wagner-Platz Abfallmythen aufdecken, über lokale Besonderheiten informieren und die Fragen der Bürger beantworten.

Für den Unterhaltungsfaktor sorgt währenddessen die Trommler-Crew der Initiative "Mülltrennung wirkt".