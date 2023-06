Roland-Kaiser-Konzert auf der Festwiese Leipzig: Das müsst Ihr bei der Anreise unbedingt beachten!

Leipzig - In den kommenden Tagen ist im Rahmen der " SommerArena " viel los auf der Festwiese Leipzig . Für das Highlight des Wochenendes am Samstag veröffentlichte die Agentur Semmel Concerts nun wichtige Anreiseinformationen.

Roland Kaiser (71) tritt am Samstag auf der Festwiese Leipzig auf. © Frank Embacher/PR

Neben den Broilers am Donnerstag, Deichkind am Freitag und Santiano am Sonntag steht nämlich vor allem das Konzert von Kult-Sänger Roland Kaiser (71) im Fokus der Organisatoren.



Da bei dem Auftritt Zehntausende Besucher erwartet werden, weist die Agentur vor allem auf eine zeitige Anreise hin, um Wartezeiten zu vermeiden und einen pünktlichen Start in den Abend zu gewährleisten.

Um 17.30 Uhr beginnt der Einlass Am Sportforum 1, ab 19.15 Uhr heizt Support-Sängerin Sarah Zucker (37) dann dem Publikum ein, bis Roland Kaiser um 20 Uhr übernimmt. Um 22.40 Uhr soll der Auftritt voraussichtlich vorbei sein.

Jetzt zur An- und Abreise: "Da nicht genügend Parkflächen im Umkreis der Festwiese Leipzig zur Verfügung stehen, empfehlen wir allen Gästen die ausgeschilderten Park-and-Ride-Möglichkeiten und den öffentlichen Nahverkehr", so die Agentur. Mögliche Verzögerungen sollten in den individuellen Zeitplan einberechnet werden.

Die einzigen Parkflächen stehen an der QUARTERBACK Immobilien ARENA, Red Bull Arena sowie dem Cottaweg zur Verfügung. Eine detaillierte Übersicht der P+R-Plätze im Stadtgebiet findet Ihr zudem auf der Website der Stadt.