Leipzig: Dieses Tier ist die Auwaldart des Jahres 2023!

Der Rotmilan ist die Auwaldart des Jahres!

Der Greifvogel ist vor allem in Deutschland angesiedelt und hat unter anderem besonderen Gefallen am Auwald gefunden, wie Umwelt-Bürgermeister Heiko Rosenthal (48, Die Linke) am Sonntag erklärte: Aktuell brüten dort nämlich etwa 16 Paare.

Um den Rotmilan-Familien einen artgerechten Lebensraum zu ermöglichen, muss das Augenmerk laut Rosenthal vor allem auf die andauernde Bewässerung der Aue und der Bäume gelegt werden. Denn der Bestand der seltenen Greifvögel stagniert in Sachsen aufgrund der Trockenheit und des Baumsterbens immer weiter - so kann es nicht weitergehen.

"Rotmilane bevorzugen ein Mosaik an strukturreichen offenen und bewaldeten Landschaften mit Äckern, Wiesen, Wäldern, Feldgehölzen sowie die Nähe zu Flusstalauen", erklärte Erik Eckstein, Ornithologe und Naturschutzhelfer. Unter den richtigen Voraussetzungen eignet sich der Leipziger Auwald also perfekt.