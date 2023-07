Sachsens einziger Bauernhof-Kindergarten: Hier lernen die Kleinen viel über das Leben

In Sachsen ist der Fröbel-Bauernhofkindergarten in Leipzig der einzige seiner Art. Hier lernt man ab drei Jahren, Verantwortung für Tiere zu übernehmen.

Von Jan Berger

Leipzig - Wohl in keiner anderen Kindereinrichtung des Landes gibt es so viel Gemecker wie in Leipzig-Mölkau. Doch die Kleinen lieben es, kommt es doch von den drei Ziegen, um die sie sich jeden Tag kümmern dürfen. In Sachsen ist der Fröbel-Bauernhofkindergarten der einzige seiner Art. Hier lernen die Knirpse bereits ab drei Jahren, Verantwortung für ihre Tiere und Pflanzen zu übernehmen. Ihr Alltag orientiert sich am Lebenskreislauf auf dem Lande. Auch wenn das Konzept viel Begeisterung und Neugier erzeugt, wird es anderenorts nur schwer zu kopieren sein.



Einrichtungsleiterin Eva Heller (52) vermittelt kindgerecht die Geheimnisse verschiedener Kräuter. © Ralf Seegers Noch vor dem Frühstück wartet zunächst einmal die Arbeit. Die Kinder werden gegen halb Acht nicht etwa an der Garderobe an die Pädagogin übergeben, sondern an den Stall. Hier sind die zierlichen Hände schon dabei, fleißig Gemüse zu schnippeln und Grünzeug zu portionieren. Denn neben den Ziegen warten noch acht Hasen und zwei Hängebauchschweine auf ihr morgendliches Futter. Auch die Meerschweinchen und Fische wollen versorgt sein.

"Erst kommt das Vieh und dann der Mensch", heißt es seit Jahrhunderten in den Bauernstuben. Nach dem Händewaschen dürfen nun auch die 47 Kinder in Mölkau frühstücken - von einem Bio-Anbieter. Danach beginnt für die Grashüpfer, die Rüsselbande und die Wühlmäuse die Gruppenarbeit. Auch für die acht Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Für solche ist einst die Idee mit dem Bauernhofkindergarten überhaupt erst entstanden. Ende der 1990er-Jahre stellte der Leipziger Stadtelternrat fest, dass es nahezu unmöglich ist, für Kinder mit autistischen Störungen einen Kita-Platz zu finden. Da ersann jemand dieses Konzept mit tiergestützter Pädagogik, bei der Kinder mit Beeinträchtigung gemeinsam mit Gleichaltrigen Motivation, Selbstkontrolle und Empathie erlernen können. Und dann erwies es sich als absoluter Glücksfall, dass der neue Besitzer eines großen Landgutes am dörflichen Rand der Stadt der Idee offen gegenüberstand und ein altes Herrenhaus sowie einen Stall zur Verfügung stellte. Umgeben von Feldern, Wald und einer idyllischen Parkanlage ist es ein wahres Kinderparadies.

Das großzügig angelegte Landgut in Leipzig-Mölkau ist für die kleinen Landwirte ein Paradies. Arbeit kann auch Spaß machen. © Ralf Seegers

Hasen, Schweine, Ziegen: Der Kindergarten hat viele tierische Bewohner

Hier wird ständig gemeckert - dafür sorgen die Ziegen Schnucki, Friedel und Steinchen. © Ralf Seegers Für eine der drei Gruppen beginnt gegen neun Uhr der Stalldienst: Futtertröge werden gereinigt, frisches Wasser herbeigeholt, Heu- und Strohreste sowie der Kot werden eingesammelt und zum Misthaufen gekarrt. Dies und die Bewegung an frischer Luft stärken nicht nur das Immunsystem. Die Kinder lernen auch, die Bedürfnisse der Tiere zu erkennen, sie als Lebewesen zu betrachten und für sie die Verantwortung zu übernehmen. Zu ernsthaften Zwischenfällen kam es noch nie. Die heutige Einrichtungsleiterin Eva Heller (52) ist seit der Gründung vor 20 Jahren mit dabei: "Wir bringen den Kindern die Basics bei, wie begegnet man dem Tier, wie streichelt oder bürstet man es. Und man rennt nicht hinterher, wenn es weggeht." Falls doch mal ein Tier etwas aggressiver scheint, wird es in gute Hände des Netzwerkes abgegeben. "Anfangs hatten wir auch einen Esel, mit der störrischen Tierart konnten wir uns dann doch nicht anfreunden." Ein absoluter Höhepunkt für die Bauernhof-Kinder ist, wenn bei den Hasen Nachwuchs ansteht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie nackt und verletzlich diese Geschöpfe sind, bevor sie zu kleinen Wollknäueln heranwachsen. Und einmal im Jahr gibt es für zwei Wochen Besuch von einer eigens angemieteten Hühnerschar. Dann entsteht zwischen den Gruppen ein Wettbewerb, welche die meisten frisch gelegten Eier findet. Wenn dann in der Kinderküche daraus Eierkuchen gebacken werden, sitzen alle wieder friedlich beieinander. In der Küche verarbeiten die Kleinen auch die Früchte des Ackerbaus, der beim Bauernhof nicht fehlen darf - von der Aussaat über die Pflege bis zur Ernte. Es gibt Beete für Kräuter und Gemüse, Sträucher mit süßen Beeren und sogar ein kleines Maisfeld, welches nach gewisser Zeit ein paar der geliebten Leckerlis für die Futtertröge abwirft. Wer die Begeisterung der Kinder bei ihren spielerischen und gewissenhaften Tätigkeiten sieht, fragt sich, warum es nicht viel mehr solcher Einrichtungen gibt.

Mindestens einmal am Tag werden die Borsten von einem Kind gebürstet - Schwein gehabt. © Ralf Seegers

Kaninchen sind nicht nur zum Schmusen da. Sie wollen auch liebevoll versorgt sein. © Ralf Seegers

Auch die Eltern helfen in Leipzig-Mölkau mit