Reif für die Insel? Leipzigs erstes echtes Wasserbett ist da

Leipzig - Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es überall: Ob in Baumhäusern, Weinfässern, Schlafstrandkörben oder in ehemaligen Gefängnissen, kann man sich heutzutage an den verrücktesten Orten aufs Ohr hauen. Mit Ferienbeginn in Sachsen kommt noch eine weitere Variante dazu.

Die Rettungsinsel kann nachts gemietet werden. © Lutz Brose

Auch ohne Seenot, dafür je nach Lust und Laune schickt die Motorbootsvermietung am Saale-Leipzig-Kanal an der Plautstraße die Besucher mit einer Rettungsinsel auf "See".

Das Rettungsfloß bietet je nach Körpergröße Platz für bis zu acht Personen. Schlafsäcke müssen mitgebracht werden und für die, die nachts aufs Töpfchen müssen, steht ein Schlauchboot als Land-Shuttle bereit.

Normale Wasserbetten gelten als gesund, aber auch als preisintensiv. Fürs nächtliche Abenteuer in Lindenau werden dagegen nur 50 Euro aufgerufen.

Die Idee für das spezielle Nachtlager kam dem in der Messestadt als Entenpapa bekannten Stephan Lademann natürlich im Schlaf. Entdeckt hat er die Insel in einer Anzeige eines Outdoor-Ladens in Würzburg. Am Main hatte sich das Teil als Ladenhüter erwiesen.