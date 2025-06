Erstmalig in Europa: Sächsischer Roboter will beim Firmenlauf den ersten Platz holen

Teilnehmer des Leipziger Firmenlaufs bekommen in diesem Jahr KI-Konkurrenz: Mit Booster soll erstmals in Europa ein Roboter an den Start gehen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Teilnehmer des "schnelleStelle.de"-Firmenlaufs in Leipzig bekommen in diesem Jahr KI-Konkurrenz: Mit "Booster" soll erstmals in ganz Europa ein humanoider Roboter an den Start gehen. Dass der 1,18 Meter große "Cyborg" an den Start geht, ermöglicht Technologie aus Leipzig.

Alles in Kürze Erster humanoider Roboter beim Firmenlauf in Leipzig

Roboter 'Booster' will den ersten Platz holen

KI-Technologie von der HTWK Leipzig ermöglicht Laufen

Debüt in Europa unter Live-Bedingungen

Roboter "Booster" geht am Mittwoch beim Leipziger Firmenlauf an den Start. © Montage: PR/Firmenlauf Leipzig Denn wie Veranstalter "schnelleStelle.de" verriet, wurde "Booster" zwar vom chinesischen Unternehmen Booster Robotics gebaut. Die KI, die ihn laufen lässt, stamme jedoch von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK). Das Robotikteam der HTWK zählt zur Weltspitze ihres Fachgebiets, ist aktuell Vizemeister im Roboterfußball. Sie schrieben den Code, mit dem Booster bergauf, bergab, über Unebenheiten und sogar mit Ausfallschritten laufen kann. "Das Laufen ist kein starres Bewegungsmuster - es ist ein permanentes Austarieren von Gleichgewicht. Booster kann das, weil er es in hunderttausenden Trainingsstunden in Simulationen gelernt hat", erklärt Dr. Jörn Hoffmann von der HTWK Leipzig. "Möglich macht das eine Kombination aus modernsten KI-Modellen. Der Roboter reagiert auf Unebenheiten in Echtzeit, navigiert Hindernisse autonom und kann sogar einen Sprintmodus aktivieren, wenn es ernst wird." Messestadt-Läufer aufgepasst: "Booster" meint es ernst!

Für die Entwickler wird das Debüt zum Härtetest