Schaden nach Havarie in Leipzig behoben: Straße bleibt für Autos trotzdem gesperrt

Leipzig - Die Leipziger brauchten seit Mittwochmorgen Geduld im Zentrum-West: Wegen eines Rohrschadens musste die Käthe-Kollwitz-Straße stadteinwärts gesperrt werden. Bahnen sollen zwar ab dem Nachmittag wieder fahren, doch die Sperrung für den Autoverkehr bleibt bestehen.

In der Käthe-Kollwitz-Straße in Leipzig hat ein Rohrschaden den Verkehr teilweise lahmgelegt.

Der Schaden an einer Trinkwasserleitung auf Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße 81 ist laut dem Entstörungsdienst der Leipziger Wasserwerke seit circa 2.30 Uhr bekannt.

Die Sperrung für den Individualverkehr, die am Morgen eingerichtet worden ist, bleibt auch weiter zwischen Marschnerstraße und Hauptmannstraße bestehen, teilte die Stadt am Mittag mit.

Demnach sei der Schaden an der Leitung zwar mittlerweile repariert und die Versorgung mit Trinkwasser wiederhergestellt worden. "Allerdings braucht es für den aufwändigen Neuaufbau der intensiv genutzten Straße bis voraussichtlich 14. August", heißt es weiter.

Die gute Nachricht: Noch am Mittwochnachmittag sollen die Straßenbahnen stadteinwärts wieder rollen. Bislang fuhren die Trams der Linien 1, 2 und 39 mit Umleitung über Angerbrücke und Waldplatz zum Westplatz. Die Haltestellen Alte Straße, Nonnenstraße und Marschnerstraße konnten nicht bedient werden.