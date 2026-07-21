Bauarbeiten auf wichtiger Regio-Strecke bei Leipzig: Das müsst Ihr nun beachten
Leipzig - Pendler zwischen Leipzig und den Städten Grimma müssen sich ab dem kommenden Wochenende auf Einschränkungen im Bahnbetrieb gefasst machen.
Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, wird die DB InfraGO ab Samstag Bauarbeiten auf der Linie RB110 zwischen Leipzig und Döbeln durchführen. Diese sollen etwa zwei Wochen bis zum 10. August andauern.
Betroffen ist demnach der Bereich zwischen Leipzig und Borsdorf. Die Arbeiten sind dabei so weitreichend, dass Schienenersatzverkehr mit Bussen in dem Abschnitt eingerichtet werden muss.
"Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern ist in den Bussen eingeschränkt möglich", hieß es vonseiten der MRB.
Aufgrund der Bauarbeiten und dem Schienenersatzverkehr müssten Abfahrts- und Ankunftszeiten früher und später gelegt werden.
Informationen zu den Abweichungen gibt es an den Bahnhöfen sowie auf den Websites der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regiobahn.
Weitere Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz
Zusätzlich dazu kommt es ab Montag auch auf der Strecke RE6 zwischen Leipzig und Chemnitz zu Änderungen im Fahrplan. Auf dem Abschnitt zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Leipzig-Liebertwolkwitz kommt es laut MRB zu Brückenbauarbeiten. Diese sollen bis zum 9. August andauern.
Für die Züge in den frühen Morgen- und späten Abendstunden werde dabei ebenfalls Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die übrigen Züge würden ab Geithain nach Leipzig umgeleitet, der Halt in Bad Lausick entfalle.
Auf dem Abschnitt vom Leipziger Hauptbahnhof über Bad Lausick nach Geithain würden in dieser Zeit ebenfalls Busse fahren.
Auch hier gilt, dass die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern in den Bussen nur eingeschränkt möglich ist und dass sich Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa