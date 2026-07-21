Bauarbeiten auf wichtiger Regio-Strecke bei Leipzig: Das müsst Ihr nun beachten

Leipzig - Pendler zwischen Leipzig und den Städten Grimma müssen sich ab dem kommenden Wochenende auf Einschränkungen im Bahnbetrieb gefasst machen.

Auf der Strecke zwischen Leipzig und Döbeln kommt es ab Samstag zu Einschränkungen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilte, wird die DB InfraGO ab Samstag Bauarbeiten auf der Linie RB110 zwischen Leipzig und Döbeln durchführen. Diese sollen etwa zwei Wochen bis zum 10. August andauern.

Betroffen ist demnach der Bereich zwischen Leipzig und Borsdorf. Die Arbeiten sind dabei so weitreichend, dass Schienenersatzverkehr mit Bussen in dem Abschnitt eingerichtet werden muss.

"Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern ist in den Bussen eingeschränkt möglich", hieß es vonseiten der MRB.

Aufgrund der Bauarbeiten und dem Schienenersatzverkehr müssten Abfahrts- und Ankunftszeiten früher und später gelegt werden.

Informationen zu den Abweichungen gibt es an den Bahnhöfen sowie auf den Websites der Deutschen Bahn und der Mitteldeutschen Regiobahn.