Gefahr für Spaziergänger: Einige Bäume im Leipziger Auwald in schlechter Verfassung

Leipzig - Einige Bäume im Auwald sind in keiner guten Verfassung. Die Trockenheit der vergangenen Jahre und verschiedene Krankheiten haben ihnen zugesetzt, viele sind stark beschädigt. Die Stadt stuft sie als "erhebliche Gefahrenquelle" ein und geht auf Prüfgang.

Die Bäume könnten umstürzen und Menschen verletzen. © Stadt Leipzig / F. Seidel

Besonders betroffen sind die Bereiche an der Koburger Straße, an der B2 am Goethesteig sowie im Leipziger Rosental. Das erklärte das Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport am Montagnachmittag.

Fachkräfte des Amtes für Stadtgrün und Gewässer überprüfen die Stellen aktuell und entfernen Gefahrenquellen.

Währenddessen kann es immer wieder zu Sperrungen von Wegen kommen.

Die Stadt empfiehlt, ausschließlich die freigegebenen Wege zu nutzen und besonders bei Wind und Niederschlag vorsichtig zu sein. Man sollte immer genug Abstand zu "abgestorbenen, schief stehenden oder beschädigt wirkenden Bäumen" halten. Gesperrte Bereiche sollten auf keinen Fall betreten werden.