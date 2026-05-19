Schlange stehen für leckeres Eis an Sachsenbrücke: Wer steckt hinter dem gelben Auto?
Leipzig - Die Eisheiligen sind rum, der Sommer hält langsam Einzug in Leipzig – bestes Wetter also für eine Kugel Eis. Die bekommt Ihr auch an der Sachsenbrücke im Clara-Park. Doch wer sind eigentlich die Leute, die nahezu täglich aus einem gelben Kleinbus heraus Schoko, Vanille und andere leckere Sorten verkaufen?
TAG24 hat sich mit Nicole (41) und Bogdan Neculai (36) unterhalten, die nun schon die dritte Saison in Folge Eis an der Sachsenbrücke verkaufen – und dafür jeden Tag extra aus dem Saalekreis in die Messestadt kommen.
Das Ehepaar betreibt in Großkugel, einem Ortsteil von Kabelsketal, seit genau drei Jahren das Eiscafé Saturn. Auch vorher seien die beiden schon immer in der Gastronomie tätig gewesen, doch 2023 erfüllten sie sich schließlich den Traum vom eigenen Laden.
Seit 2024 stehen sie in den warmen Monaten mit ihrem gelben Kleinbus an der Sachsenbrücke, übernahmen diesen samt dem Platz von einem guten Freund Bogdans, der gerade in Rente gegangen war.
Und dort läuft es gut, vor allem am Wochenende steht man für eine Kugel Eis oft Schlange. "Wir sind echt begeistert, dass es so gut ankommt", freut sich Nicole. "Wir mögen die Leipziger, sie sind so liebevoll."
Nicht nur machen sie und ihr Mann das Eis selbst, die Kugel kostet hier sogar nur 1,50 Euro – mittlerweile eine Seltenheit in Leipzig. TAG24 war dabei, als einige Teenies für ein Eis anstanden und ein Mädchen sagte: "Ein Eis für 1,50 Euro kriegst du sonst nie."
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Eismobil steht von März bis Oktober an der Sachsenbrücke
Gerade weil viele Kinder und Jugendliche vorbeikommen, haben die Neculais in diesem Jahr beschlossen, den Preis etwas zu senken. "Viele Menschen müssen jeden Cent umdrehen, wir wollen ihnen was Gutes tun", so Nicole. Vergangenen Sommer hat die Kugel noch 1,70 Euro gekostet.
Neben einfachen Eiskugeln auf die Hand gibt es auch Shakes, Eiskaffee und Eisschokolade. Im Eisacafé in Großkugel gibt es außerdem riesige Eisbecher und man kann sogar tolle Eistorten bestellen.
"Wir haben echt viel Spaß damit und machen jeden Tag aufs Neue das Eis selber", erzählt die 41-Jährige. Sie verkauft es dann im Eiscafé, ihr Mann fährt nach Leipzig. Und das alles neben dem Familienleben, denn das Paar hat drei Kinder.
Letztes Jahr stand Nicole mit dem Eismobil bis Ende Oktober an der Sachsenbrücke, bevor es in Leipzig in die Winterpause ging. Seit März ist nun Bogdan beinahe täglich ab dem Mittag im Einsatz.
Besonderer Clou: Ähnlich wie einen Foodtruck könnt Ihr die Betreiber samt ihrem Eisauto auch für Events wie Geburtstage, Firmenfeiern etc. mieten. Die nächste Sommerparty kann also kommen.
Titelfoto: TAG24/Juliane Bonkowski