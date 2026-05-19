Tiger-Drama bei Leipzig: Staatsanwalt ermittelt gegen Dompteurin

Dölzig - Nach dem Ausbruch eines Tigers in Dölzig bei Leipzig ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Raubkatzen-Dompteurin Carmen Zander (52) wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen. Ihr Helfer (72), der von dem fast 300 Kilogramm schweren Tier angefallen wurde, liegt mit heftigen Biss- und Prankenverletzungen im Krankenhaus. Was aus den verbliebenen acht Tigern wird, ist ungewiss.

Dompteurin Carmen Zander (52) mit Sandokan, der nach einem Ausbruch am Sonntag von der Polizei erschossen wurde. © Michael Strohmeyer

Es war ihr Liebling Sandokan, der am Sonntag nach einem Ausbruch nahe einer Gartenanlage von der Polizei erschossen wurde. Auf ihrer Internetseite beschreibt Carmen Zander den Tiger als einen "Angsthasen".

"Wenn er etwas nicht einschätzen kann, und das passiert leider schon bei Kleinigkeiten, ist er schnell überfordert und wird unsicher." Ein Angriff könne daher "schneller und unerwarteter" ausgelöst werden, heißt es in der Charakterisierung weiter.

Was den stattlichen Tiger am Sonntag beim Füttern "überforderte", sodass es zum Angriff auf den Helfer kam, ist weiter unklar. Und nunmehr Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen.

Die entscheidende Frage: Hätte Zander, die bei der Fütterung nicht anwesend war, den Rentner mit dieser Aufgabe betrauen und allein auf der Anlage arbeiten lassen dürfen?