Kunterbunte Farbexplosion: Heike, Karla und Co. machen unser Leipzig hübsch

Leipzig - Unsere Messestadt wird wieder bunt! Pünktlich zum frühsommerlichen Temperaturanstieg haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung Zehntausende Blumen in die Beete gepflanzt.

V.l.n.r.: Heike Franke, Karla Imm und Frank Fiedler bepflanzten mit Kollegen am Dienstag den Mendebrunnen vorm Gewandhaus. © Jan Kaefer

Die Gärtnerinnen und Gärtner haben seit Wochenstart begonnen, insektenfreundliche Sommerblumen zu setzen. "Sie werden bald wieder zahlreiche Bienen, Hummeln und Schmetterlinge anziehen", so Pressesprecherin Claudia Ballhause.

Dienstag buddelten Heike Franke, Karla Imm, Frank Fiedler und Co. am Mendebrunnen vor dem Gewandhaus, was das Zeug hielt.

Neben Salbei und Löwenmäulchen werden auch Goldmarie und Studentenblumen ihre bunte Vielfalt zeigen.

Insgesamt rund 38.000 Pflanzen von 44 Arten und Sorten werden verwendet, um unser Leipzig hübsch zu machen. "Allein im Dahliengarten des Clara-Zetkin-Parks werden insgesamt fast 21.000 Sommerblumen und 860 Dahlienknollen in 30 Sorten gepflanzt", sagte Ballhause.