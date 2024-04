07.04.2024 06:57 Schönes Wetter, schöne Stadt: Was am Sonntag in Leipzig so los ist

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Das Wetter könnte für einen ersten Sonntag im April nicht schöner sein - passend zur schönen Stadt Leipzig. Damit Ihr wisst, was am Sonntag so los ist, hat TAG24 wieder eine Auswahl an Tipps für Euch zusammengestellt. Schlendern und Trödeln Plagwitz - Es darf wieder getrödelt werden! Ob Secondhand-Kleidung, Platten, Bücher oder andere schöne Dinge - der beliebte Kiezflohmarkt lädt am Sonntag von 10 bis 16 Uhr zur Schatzsuche am und im Westwerk (Karl-Heine-Straße 93) ein. Trödeln und Schätze finden könnt Ihr am Sonntag am und im Westwerk. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/ZB Schauen und Stricken Messe - Ihr mögt kreative Handarbeiten mit Textilien? Dann seid Ihr am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr in der Glashalle der Neuen Messe (Messe-Allee 1) genau richtig - denn dort findet zum 14. Mal die Veranstaltung "Leipziger Wolle-Fest und Stoffmesse" statt. Eine Tageskarte gibt's für 14 Euro online oder direkt vor Ort. In der Glashalle der Leipziger Messe geht's am Sonntag um Wolle und Stoffe. © Jan Woitas/dpa Spazieren und Entdecken Lindenau - Bei der Stadtteilführung "Lindenau - Vom Dorf zur Stadt rund um den alten Dorfteich" geht's zwischen 14 und 16 Uhr auf Entdeckungstour. Laut Veranstalter erfahrt Ihr dabei unter anderem "von der späten Entstehung des Lindenauer Marktes aus einem der Dorfteiche, wo sich die Leipziger um 1900 amüsierten und warum der Himmel hier so blau ist." Treffpunkt ist an der Nathanaelkirche (Rietschelstraße 5A). Tickets gibt's für 10 Euro (8 Euro ermäßigt) unter www.leipzigdetails.de. Auf die Spuren der Geschichte Lindenaus geht's am Sonntag bei einer Stadtteilführung. © Ralf Seegers Lachen und Anstoßen Südvorstadt - Mal wieder so richtig herzhaft lachen und dabei einen Drink schlürfen - das könnt Ihr am Sonntag bei KARLI COMEDY im Café Puschkin (Karl-Liebknecht-Straße 74) erleben. Von 16 bis 18 Uhr und von 19 bis 21 Uhr bringen neue und erfahrene Comedians beim Open Mic witzige Programme auf die Bühne. "Seid dabei und erlebt, wie Comedy entsteht", heißt es von den Organisatoren. Der Eintritt ist frei - am Ende kann gespendet werden. Platzreservierungen werden empfohlen. Im Café Puschkin auf der Karli darf am Sonntag so richtig gelacht werden. © privat TAG24 wünscht einen schönen Sonntag!

Titelfoto: Montage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/ZB, privat, Jan Woitas/dpa, Ralf Seegers