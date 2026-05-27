Schreck-Moment bei Finale in Leipzig: Fan stürzt Treppe hinab, Spiel unterbrochen

Leipzig - Das hätte richtig böse enden können: Ein Anhänger des spanischen Klubs Rayo Vallecano ist am Mittwochabend in der Red Bull Arena (in diesem Fall Leipzig Stadium) eine Treppe hinabgestürzt. Das Conference-League-Finale gegen Crystal Palace musste daraufhin kurzzeitig unterbrochen werden.

Sanitäter versorgten die Person, die die Treppe hinuntergestürzt war. © Jan Woitas/dpa

Das Endspiel lief gerade rund 35 Minuten, als sich das Unglück im Rayo-Block nahe der Eckfahne ereignete.

Deren Torhüter Augusto Batalla (30) hatte Schiedsrichter Maurizio Mariani (44) darauf aufmerksam gemacht haben, dass bei den eigenen Fans irgendetwas vorgefallen war.

Dieser unterbrach die Partie beim Stand von 0:0 für kurze Zeit, was auch auf den Leinwänden im Stadion kommuniziert wurde.

Sofort kümmerten sich Rettungssanitäter um den mutmaßlich Verletzten - er wurde mit einer Trage abtransportiert.

Das Spiel konnte kurze Zeit später wieder angepfiffen werden.